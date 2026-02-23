星宇航空6月首航釜山！ 台北台中直飛2/25開賣

星宇航空今宣布拓展韓國航網版圖，自6月起開闢「台北／台中－釜山」航線。（圖由星宇航空提供）

新春開工之際，星宇航空今宣布拓展韓國航網版圖，自6月起開闢全新「台北／台中－釜山」航線，為星宇航空首條韓國航線，同時也是全台唯一台中直飛釜山，將於2月25日全面開賣。

星宇航空執行長翟健華表示，釜山為韓國重要的港都城市，兼具產業能量、城市風格與旅遊魅力，此航線的開闢不僅完善星宇航空整體國際航網布局，更象徵正式進軍韓國市場的重要里程碑；此次同步開闢台北與台中直飛航線，成為全台率先提供台中直航釜山的航空公司，除完善北、中兩地航網配置，也回應過往台中旅客需北上或轉機的不便，提升台、韓雙向旅客往返的便利性與旅遊體驗。

星宇航空指出，釜山為韓國第2大城市，擁有海港景致、時尚百貨、特色咖啡廳及多元美食文化，近年深受台灣旅客喜愛，這次以「雙城市雙航點」布局，串聯台北與台中，打造更具彈性的航班時段，滿足自由行、親子旅遊與短天數度假等多元需求。

星宇航空表示，其航網橫跨亞洲及北美，整體航網已拓展至31個城市、37條航線，北美航點包含洛杉磯、加州安大略、舊金山、西雅圖及鳳凰城；亞洲航網則涵蓋越南、菲律賓、印尼、馬來西亞、新加坡、泰國、日本、香港及澳門等主要城市。機隊方面，預計今年將陸續引進14架新機，包含3架A321neo、5架A330neo及6架A350-1000，以因應中長程與區域航線的多元需求。

