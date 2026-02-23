「彩繪希望」創作書寫抗癌旅程 中醫大新竹附醫藝廊展現療癒與支持

彩繪希望比賽透過患者、病友家屬以及醫療人員揮灑生命畫筆的光與熱，中醫大新竹附醫執行長張宜真對癌症病友楊婉青主題《鬥魚》特別有感。（中醫大新竹附醫提供）

第10屆彩繪希望比賽即日起到3月底在中國醫藥大學新竹附醫B1藝廊展出。主辦單位癌症希望基金會董事靳秀麗表示，「彩繪希望」不只是一場比賽，更是一個讓病友與陪伴者重新看見自己的過程，透過創作，許多人得以整理治療歷程中難以言說的情緒，為生命留下重要的記錄，也在過程中獲得持續前行的力量。

中醫大新竹附醫院長陳自諒表示，第10屆彩繪希望比賽，透過患者、病友家屬以及醫療人員揮灑生命畫筆的光與熱，互相鼓勵勇敢對抗癌症。該院執行長張宜真對癌症病友楊婉青主題《鬥魚》特別有感，婉青提到，「在得知自己癌症復發二次，內心錯愕與煎熬；面對新的一輪治療，我一路披荊斬棘似堅強勇敢就像是一隻越挫越勇的《鬥魚》，努力的抗戰，不向癌細胞認輸持續戰鬥。」

病患親友組第一名張仟沛，在得知母親罹癌後，曾一度陷入深深的悲傷與不安。直到某天，她看見媽媽在工作時露出溫暖而堅定的笑容，內心彷彿被撫平，也讓她重新找回力量，決定將這個瞬間記錄下來，以素描與水彩創作了作品《再生》。畫面中奔放的潑墨效果，不僅呈現母親笑容所帶來的感染力，也象徵在困境中重新站起、迎向希望的意涵。

參賽時年僅15歲的曾憲元，以爸爸的視角，拍攝在醫院的照片，完成這幅主題為《希望與別離》的畫作。憲元表示，在生病期間，雖然家庭充滿悲傷，但能在親人的陪伴與支持下，更有信心配合治療、對抗病魔，無論結果如何，家人都會一路㩦手相隨，讓姑姑感受到我們對她的愛與關懷。

另外，醫療團隊組腫瘤科護理師芊芊，主題《雙向療癒，傳遞愛》，畫中護理師握住病患的手，她希望能透過自己的作品，給正在經歷癌症折磨的病人帶來一絲安慰和溫暖。

第10屆彩繪希望繪畫比賽，由癌症希望基金會與台灣禮來、行動基因生技、南山人壽保險與台灣阿斯特捷利康等企業共同舉辦，共收到168件作品參賽，評選出31幅。

