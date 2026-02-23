台科大AI脈波智慧健檢再升級 25項疾病風險一次掌握

台科大醫學工程研究所教授許昕（右一）與研究團隊，成員來自醫工、電子、機械、資訊與生物技術等不同學科背景。（台科大提供）

國立台灣科技大學醫工所教授許昕團隊，長期投入AI脈波穿戴技術研究，開發出可在一分鐘內完成的手環與指環式檢測裝置，最新版本可評估多達25項慢性疾病、癌症與失智症等健康風險，以「輔助評估血管健康與慢性疾病風險之脈波AI穿戴裝置」，再度榮獲第22屆國家新創獎「學研新創獎」。

許昕表示，面對醫療與健保成本攀升，及早發現、及早治療是降低負擔的關鍵，團隊採行「點、線、面」健康評估模式，從單一疾病、系統性疾病擴及整體健康狀態，讓穿戴裝置從量測工具進化為具臨床意義的智慧健康輔助系統，AI脈波分析可即時產出25合一圖形化報表，協助醫師與民眾掌握最需關注的健康風險。

為落實「早期化」與「生活化」方向，系統針對不同族群量身設計，許昕說明，高齡族群可評估心智健康、肌少症、貧血與腎病等疾病風險；青壯年族群則聚焦血管健康、代謝疾病、腎功能與乳癌警訊，協助降低突發健康事件衝擊，研究團隊並導入輕度認知功能障礙（MCI）警示模型，期望提前發現阿茲海默症與失智風險。

此外，乳癌早期風險偵測與預後評估也是團隊近期研究重點之一。因癌症在發展及轉移階段會改變血管特性，研究人員與台北市聯合醫院仁愛院區合作蒐集脈波資料，比對不同疾病對波形的影響，作為未來AI預警與生活品質監控基礎。

在技術端，許昕表示，團隊推出BEARLab 2.0版本，兼顧美觀與量產化，軟體則朝雲端與一鍵化分析發展，並具獨特波形品質篩選功能，裝置在多項慢性病、失智症及腎病預測上，準確率已達71%至92%，累積發表逾70篇論文，取得台美中5項專利，與多家醫院展開臨床驗證。

許昕指出，裝置可在單日上午完成40人以上社區健檢的壓力測試，顯示應用成熟且成本低廉，適合社區健檢、偏鄉醫療與長照使用，透過低門檻、高效率的AI健康風險評估機制，可縮短城鄉醫療差距，讓智慧健康與精準醫療真正走入全民生活。

團隊透過手環在一分鐘內完成AI脈波檢測，協助醫師與民眾在複雜的人體狀態中，快速辨識最需要優先關注的健康風險。（台科大提供）

