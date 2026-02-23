台南林家肉燥飯復活開賣！部分停售調漲 網呼「我家巷口回歸」

開業35年的台南「林家肉燥飯」，23日正式回歸。（圖擷自臉書）

台南知名小吃「林家肉燥飯」去年底突傳熄燈後，業者宣布大年初七（23日）「正式回歸」，再次開張；不過，因為人手有限，菜單部分停售，價格也有調漲，例如招牌肉燥飯每碗漲價5元。

林家肉燥飯位於台南市安南區，開業至今已35年，是許多本地人的兒時記憶，該店此前以每碗僅10元的「肉燥飯」知名，另販售海產粥、魚皮湯等多款菜色，總統賴清德曾是座上賓，也是台南市長黃偉哲推薦名單，立委林俊憲也曾拍片大讚。惟該店老老闆去年11月動手術，加上年邁需要休養，在去年12月宣布「下台一鞠躬」。

熄燈2個多月後，林家肉燥飯今年除夕（16日）在臉書表示，「原本有許多未來規劃，加上現況的種種因素考量，少年老闆和林老目協調後決定：大年初七（23日）正式回歸。」同時強調因人手有限，許多調整項目，包括停售中午便當菜色、鮮魚湯、鮮魚粥、小卷湯、乾小卷等，菜單品項價目調漲。

消息引起網友留言歡呼，許多網友敲碗表示「歡迎回來」「我家巷口回歸！」「我心中想念的肉燥飯終於回來了」「心目中第一名的肉燥飯，請繼續發光發熱」「昨天經過，已經迫不急待了」「鹹粥+3寶」「終於……不然上班沿路都是x少了一個選擇」「終於可以吃到總統級肉燥飯了」。

台南「林家肉燥飯」去年12月一度熄燈，讓老顧客不捨。（圖擷自臉書）

