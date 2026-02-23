猜公斤換獎金！屏東11度標下「第一鮪」店家開年迎賓

已11度標下「第一鮪」的佳珍海產餐廳，今年開年推出第一鮪猜公斤、換獎金活動，圖為老闆蕭受發。（記者陳彥廷攝）

屏東是黑鮪魚知名產地海港，每年首尾入港的「第一鮪」是漁業界重頭戲，每當碩大的黑鮪魚吊出船艙，總是會引來陣陣驚呼，也宣告東港最著名的黑鮪季正式開展。為讓氣氛更加高漲，東港以料理黑鮪魚知名的海鮮餐廳「佳珍」今年在開年首上班日，推出競猜公斤數「帶黑鮪回家」活動，讓東港漁界盛事更有看頭。

屏東縣政府舉辦「黑鮪魚文化觀光季」已25年，今年將邁入第26屆盛會，這也是南台灣罕見結合地方特產與產業文化及鄉土記憶的帶狀活動，如同是整個東港鎮的產業界火車頭，而整個產季就是從捕獲「第一鮪」揭開序幕，每年的拍賣會就是地方最熱鬧的產業盛會。

請繼續往下閱讀...

其中最攸關拍賣總價就是黑鮪魚大小，每當第一鮪從船艙吊出時，碩大身軀總是會讓全場屏息，眼見巨大黑鮪拉出又再全場驚嘆，緊接著就是清除碎冰再秤重，由主拍賣官公布重量，接著就進入競標環節。

已多次參與競標的佳珍海鮮餐廳老闆蕭受發，早年從船長轉行開餐廳，在歷經轉行初期的不順，直到標下歷史首尾第一鮪讓餐廳爆紅，饕客登門生意興隆，也在東港競爭的海產街站穩腳步墊基，多年來他已標下共11尾的「第一鮪」，是歷年活動中最多的單一店家。

蕭受發說，為炒熱氣氛，從今天開始只要來到佳珍用餐，消費每滿2000元就可獲得1張「競猜數字活動券」，饕客們自行填寫到小數點後1位的公斤重量並投入「投單收券箱」，後續待官方淨重數據公開後，佳珍海產餐廳將於官方FB公布競猜中獎名單，並在一週內透過電話或電子郵件等方式聯繫。

蕭受發表示，雖然很想讓消費者「帶黑鮪回家」，但黑鮪實在太大尾帶不走，因此以每公斤1600元的「海頭」價（汛期初期價格高檔時期）、重200公斤換算達32萬元，若有多人同樣為接近，就會平分，也強調第一鮪於海上捕獲確切時間點就會即刻封箱，不再接受任何新的猜測，歡迎舊雨新知來東港品嘗美食兼競猜怡情，盼望首批「海頭魚」平安抵港，更期待幸運的貴賓能將象徵大吉大利的32萬元獎金帶回家，為2026黑鮪魚季揭開最熱血的序幕。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法