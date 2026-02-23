女足抽血案重創後 台師大新校長宋曜廷今上任展雄厚人脈

去年女足抽血換學分案重創國立台灣師範大學，台師大今日舉行第15任校長交接典禮，在教育部常次朱俊彰（中）監交下，卸任校長吳正己（左）將印信交予新任校長宋曜廷（右）。（記者林曉雲攝）

去年女足抽血換學分案重創國立台灣師範大學，台師大今（23日）舉行第15任校長交接典禮，在教育部常次朱俊彰監交下，卸任校長吳正己將印信交予新任校長宋曜廷，象徵校務正式交棒，開啟台師大發展新階段。

今日典禮包括考選部長劉孟奇、考選部政次林明裕、前考試院長黃榮村、前立法院長王金平、前教育部長曾志朗、吳清基及潘文忠、前內政部長黃昆輝、台灣大學校長陳文章、台灣科技大學校長顏家鈺、前教育部次長林騰蛟、前教育部國教署長吳清山等逾300人到場見證，展現出宋曜廷雄厚的人脈。

宋曜廷表示，AI帶來新知識技能需求與教育轉型壓力，高教如何因應高齡化和少子化，大學需整合資源、提升治理效率，以合作與創新因應時代變遷，期盼透過與產業、社會及國際夥伴合作，提出具影響力的「師大方案」，在安定中求發展，共同拚出台師大的新特色和前瞻性發展。

宋曜廷是台師大工教系學士及碩士、美國德州大學奧斯汀校區科學教育博士，最早擔任東勢工專教師、華夏工專講師，進入台師大後從助教、講師、副教授、教授、教務長、副校長到校長，之前長期擔任教育部心測中心主任10年，建立具公信力的國中基測、教育會考與中學標準參照評量、生涯輔導系統等，每年影響學生上百萬人。

宋曜廷指出，未來將以「奠基、躍升、新師大」為核心願景，回應少子化與AI浪潮帶來的高教挑戰，提出「三個奠基」與「五個躍升」發展方向，包括優化校園空間與資源、強化人才培育與教職員支持，以及推動學術與科技整合、深化產學合作與提升師道價值等，強調台師大肩負師道傳承與開創未來的雙重使命，將強化跨域學習與國際鏈結，培養兼具專業與全球視野的人才。

朱俊彰致詞指出，台師大長期為國內師資培育重鎮，在教育學院領域國際排名名列前茅，也是教育部推動高教政策的重要合作夥伴，近年積極參與高教深耕計畫、雙語重點培育大學，以及成立跨域科技產業創新研究學院等重大政策，展現高度行動力與影響力。

吳正己回顧8年任期表示，面對高教環境快速變動，學校持續深化研究發展與國際合作，並強化校友連結與社會參與，使師大在傳承師道精神同時，也具備跨域創新動能，期盼在新任校長宋曜廷帶領下邁入新世代。

