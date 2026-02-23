為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高市首推臨海產業園區劃設空品維護區 明年上路

    2026/02/23 10:19 記者陳文嬋／高雄報導
    高市首推臨海產業園區劃設空品維護區明年上路。（記者陳文嬋攝）

    高雄市首推產業園區劃設空氣品質維護區，以柴油車最多的臨海產業園區優先管制，目前已公告草案，近期辦理公聽會，將於明年元旦上路。

    環保局為了改善特定區域空氣品質，已完成14處空品維護區，今年將擴大澄清湖空維區，增加果嶺自然公園、澄清湖棒球場、圓山大飯店及金獅湖風景區等，總面積達500多公頃最大。

    環保局持續擴大空品維護區，首度推動納入產業園區，鎖定小港區臨海產業園區優先管制，評估柴油大貨車及曳引車最多，今年先行啟動中鋼、中鋁、台船、中油、台電等國營事業車輛專案管制，目前排煙檢測合格率已達94.3%。

    環保局也公告「高雄臨海產業園區空氣品質維護區」草案，透過移動污染源管制，提升區域空氣品質，落實工業發展與環境保護並行目標，將於明年正式上路。

    環保局表示，管制範圍為園區周遭道路，24小時全時段管制，維護空氣品質，包含翠亨南路、小港路、台糖路、台糖廠區道路、大業北路、大地街、台機路、光和路、中鋼路、博學路、高坪二十二路、永春街、北林路、光陽街、嘉興街、茂大街、利昌街、永光街、世全路、長泰街、東林路、金鋁街、沿海二路、友成巷、中林路、上林街、中智街、中利街、中亨街、興業街、大業南路、沿海三路、山邊路、鳳北路及沿海四路，管制出廠滿5年以上柴油大客車、大貨車及小貨車，進出車輛須取得有效期限內自主管理標章（即排煙合格紀錄），違反開罰500元至6萬元。

    高市首推臨海產業園區劃設空品維護區明年上路，管制範圍為園區周遭道路，24小時維護空氣品質。（市府提供）

    熱門推播