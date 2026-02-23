春節後首場 苗栗就業中心3/5辦聯合徵才提供1900個職缺

苗栗就業中心，3月5日上午9點至下午1點，將在竹南科學園區行政服務中心3樓舉辦「駿『馬』奔騰 薪想事成」聯合徵才活動，圖為苗栗就業中心外觀。（記者張勳騰攝）

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心，3月5日上午9點至下午1點將在竹南科學園區行政服務中心3樓（竹南鎮科研路36號）舉辦「駿『馬』奔騰 薪想事成」聯合徵才活動，將有37廠商，提供1900個工作機會，還有抽獎活動，這也是農曆過年後首場大型徵才活動，歡迎求職或轉職朋友踴躍參加。

苗栗就業中心指出，此次參加的徵才的廠商，有超豐電子、信紘科技、京元電子、矽品精密、力積電、永昕生醫、聯嘉光電、鼎元光電、中國砂輪、錼創顯示、群創光電、全聯實業、亞洲藏壽司、尚順開發等，共提供1900個職缺。

苗栗就業中心表示，求職者參加無紙化徵才領取報到序號，即可參加抽獎，獎品有IPAD 11（A16）、雷蛇BlackShark X V3電競無線耳機、7-11商品卡等多項好禮；面試集點再送韓風彩妝證件照或精美好禮，數量有限，送完為止。

