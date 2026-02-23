嘉義櫻花季第三波登場 椿寒、昭和齊放浪漫登場

中興製茶所粉紅櫻花隧道，浪漫迷人。（記者蔡宗勳攝）

嘉義櫻花季進入第三波，由粉紅色系的椿寒櫻（又稱香水櫻）與昭和櫻接棒，賞櫻熱區的阿里山鄉樂野村中興製茶所，粉紅櫻花與青翠茶園相映成趣，相當浪漫。達人稱今年椿寒櫻昭和櫻花況都很好，值得專程上山，預計最佳觀賞期到228連假結束，但建議利用平常日上山賞櫻，才不會人擠人。

「櫻花達人」黃源明指出，年假結束，遊客減少，正是上山賞櫻好時機，本週推薦的焦點仍以中興製茶所為第一選擇。這裡櫻花有椿寒櫻和昭和櫻，每當櫻花盛開時，搭配茶園的高低層次花況總是名列推薦第一名，第一波的椿寒櫻盛開也不例外，不管是從製茶所上方停車場俯瞰，還是沿著公路逐漸往上行的櫻花隧道，都是中興製茶所的招牌畫面。

黃源明說，迷糊步道的緋寒櫻和福爾摩沙櫻已逐漸退場，阿里山公路北口端的椿寒櫻在路旁和下方停車場盛開；阿里山鄉公所端的椿寒櫻數量較多，花況較好，已進入滿開期，花況很好。

黃源明表示，公田130替代道路靠近阿里山公路口的昭和櫻率先盛開，即將進入滿開的花況，但這裡道路狹小，如果將車輛停在路旁，將會造成往來車輛會車安全疑慮，請賞花朋友配合將車輛停在公路兩端空地，並注意安全。台18線阿里山公路的昭和櫻也是美不勝收，以56.8K前後最為亮眼，但同樣要小心來往車輛，一切以安全為優先。

前阿里山鄉代會主席葉秋源表示，樂野村頂湖部落的昭和櫻盛開中，櫻王目前約開了3、4成，櫻后與貴妃們都已經7、8成，本週到228連續假期是最佳的觀賞期，而且在一大片粉紅昭和櫻，夾雜著幾棵艷紅色的山櫻，別有一番風情。

中興製茶所美不勝收的櫻花茶園。（記者蔡宗勳攝）

中興製茶所美不勝收的櫻花茶園。（記者蔡宗勳攝）

中興製茶所美不勝收的櫻花茶園。（記者蔡宗勳攝）

中興製茶所粉紅櫻花與竹林相得益彰。（記者蔡宗勳攝）

迷糊步道的椿寒櫻。（記者蔡宗勳攝）

迷糊步道的椿寒櫻。（記者蔡宗勳攝）

公田130替代道路昭和櫻盛開。（記者蔡宗勳攝）

阿里山道路的昭和櫻率先盛開。（記者蔡宗勳攝）

頂湖昭和櫻盛開，到228連假都是最佳觀賞期。（記者蔡宗勳攝）

頂湖爆開中的山櫻花。（記者蔡宗勳攝）

頂湖昭和櫻后與貴妃盛開。（記者蔡宗勳攝）

頂湖昭和櫻盛開，到228連假都是最佳觀賞期。（記者蔡宗勳攝）

