開學日！「超人力霸王」降臨高雄新上國小 驚喜迎接學童返校

高雄新上國小在開學日，找來超人力霸王迎接學童返校。（記者許麗娟攝）

史上最長30天寒假結束，今（23）日迎接開學日，高雄市左營區新上國小一早有「超人力霸王」驚喜降臨，校長王彥嵓戴著面具以招牌光波與英雄姿態迎接學童開學返校，用超能量為新學期揭開序幕。

為培養學生正向品格與自我超越的精神，新上國小本學年推動「超人三部曲」系列活動。上學期開學週播放勵志紀錄片《台灣超人》，鼓勵孩子勇敢面對挑戰；萬聖節則化身「鏟子超人」，透過勞動服務與環境整理展現行動力；最終章是在開學日以「超人力霸王」現身校園，象徵勇氣、正義與守護他人的力量，讓孩子在歡樂氛圍中理解英雄精神的真正意義。

新上國小校長王彥嵒表示，這次經歷最長的寒假和年假，年假之後連接開學，為了讓孩子們充滿能量和學習動機，學校與高雄冬日遊樂園結合，加上熱心家長找來超人力霸王的專業演員與孩子們互動。

此外，開學日學校也有「超級扭蛋」抽獎活動，王彥嵒說，學童在寒假期間有超人寒假任務，憑完成的任務卡可玩扭蛋，獲得超人力霸王的文具、胸章、磁鐵、書包等主題獎品。

一早到學校看到超人力霸王，小朋友相當驚喜，家長也開心地說「校長扮超人力霸王超帥」，三民區豐裕里長謝錫元也帶女兒上學，他說，學校開學第一天有超人力霸王會讓男生很期待，此外，因寒假有安排小朋友作息時間和活動，所以開學前只有稍微賴床而已，可以到學校看到同學也很興奮。

小朋友開心和扮成超人力霸王的校長王彥喦擊掌。（記者許麗娟攝）

藝術家里長謝錫元和超人力霸王合影。（記者許麗娟攝）

家長和小朋友看到超人力霸王都很興奮。（記者許麗娟攝）

超人力霸王給小朋友超能量。（記者許麗娟攝）

學童完成寒假任務，就能玩扭蛋得到學校準備的超人力霸王獎品。（記者許麗娟攝）

小朋友扭蛋獲得胸章。（記者許麗娟攝）

新上國小用超人力霸王迎接開學日。（記者許麗娟攝）

