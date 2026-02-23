為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    開學日！「超人力霸王」降臨高雄新上國小 驚喜迎接學童返校

    2026/02/23 09:40 記者許麗娟／高雄報導
    高雄新上國小在開學日，找來超人力霸王迎接學童返校。（記者許麗娟攝）

    高雄新上國小在開學日，找來超人力霸王迎接學童返校。（記者許麗娟攝）

    史上最長30天寒假結束，今（23）日迎接開學日，高雄市左營區新上國小一早有「超人力霸王」驚喜降臨，校長王彥嵓戴著面具以招牌光波與英雄姿態迎接學童開學返校，用超能量為新學期揭開序幕。

    為培養學生正向品格與自我超越的精神，新上國小本學年推動「超人三部曲」系列活動。上學期開學週播放勵志紀錄片《台灣超人》，鼓勵孩子勇敢面對挑戰；萬聖節則化身「鏟子超人」，透過勞動服務與環境整理展現行動力；最終章是在開學日以「超人力霸王」現身校園，象徵勇氣、正義與守護他人的力量，讓孩子在歡樂氛圍中理解英雄精神的真正意義。

    新上國小校長王彥嵒表示，這次經歷最長的寒假和年假，年假之後連接開學，為了讓孩子們充滿能量和學習動機，學校與高雄冬日遊樂園結合，加上熱心家長找來超人力霸王的專業演員與孩子們互動。

    此外，開學日學校也有「超級扭蛋」抽獎活動，王彥嵒說，學童在寒假期間有超人寒假任務，憑完成的任務卡可玩扭蛋，獲得超人力霸王的文具、胸章、磁鐵、書包等主題獎品。

    一早到學校看到超人力霸王，小朋友相當驚喜，家長也開心地說「校長扮超人力霸王超帥」，三民區豐裕里長謝錫元也帶女兒上學，他說，學校開學第一天有超人力霸王會讓男生很期待，此外，因寒假有安排小朋友作息時間和活動，所以開學前只有稍微賴床而已，可以到學校看到同學也很興奮。

    小朋友開心和扮成超人力霸王的校長王彥喦擊掌。（記者許麗娟攝）

    小朋友開心和扮成超人力霸王的校長王彥喦擊掌。（記者許麗娟攝）

    藝術家里長謝錫元和超人力霸王合影。（記者許麗娟攝）

    藝術家里長謝錫元和超人力霸王合影。（記者許麗娟攝）

    家長和小朋友看到超人力霸王都很興奮。（記者許麗娟攝）

    家長和小朋友看到超人力霸王都很興奮。（記者許麗娟攝）

    超人力霸王給小朋友超能量。（記者許麗娟攝）

    超人力霸王給小朋友超能量。（記者許麗娟攝）

    學童完成寒假任務，就能玩扭蛋得到學校準備的超人力霸王獎品。（記者許麗娟攝）

    學童完成寒假任務，就能玩扭蛋得到學校準備的超人力霸王獎品。（記者許麗娟攝）

    小朋友扭蛋獲得胸章。（記者許麗娟攝）

    小朋友扭蛋獲得胸章。（記者許麗娟攝）

    新上國小用超人力霸王迎接開學日。（記者許麗娟攝）

    新上國小用超人力霸王迎接開學日。（記者許麗娟攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播