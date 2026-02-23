為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    今明暖熱高溫飆30度 週三起東北季風接力影響北台轉濕涼

    2026/02/23 09:47 即時新聞／綜合報導
    今明兩天各地天氣穩定，多為晴時多雲型態，預估高溫將達30度以上。（資料照）

    今明兩天各地天氣穩定,多為晴時多雲型態,預估高溫將達30度以上。(資料照)

    今明兩天（23-24日）大環境為偏東至偏南風，各地氣溫將偏暖，預測高溫約25-30度，南部更有30度以上氣溫出現，預估週三（25日）北台天氣將有變化，鋒面、東北季風接力，北台轉濕涼。

    天氣風險公司分析師林孝儒指出，今明兩天各地天氣穩定，多為晴時多雲型態，僅迎風東部偶有局部地形性短暫陣雨，預估高溫將達30度以上，低溫約17-20度，早晚略有涼意。另受輻射冷卻作用影響，沿海空曠、近山平地或縱谷等區域低溫可能再偏低，日夜溫差較大，早出晚歸民眾請留意穿著調整。

    週三鋒面通過後東北季風再度南下，北台雲量增多並有局部短暫陣雨機會，氣溫轉涼，以大台北到東北部感受較明顯，其餘地區變化相對有限。預測北部至東北部高溫約20–23度、低溫約17–18度；中南部及花東高溫約25–29度、低溫約18–20度。週四（26日）東北季風減弱，北部至東北部雲量仍多、偶有短暫雨，但氣溫可再回升約1–2度。

    週四晚間至週五（27日）間又一波新鋒面系統接近並通過，隨後東北季風南下增強影響至週末。預測迎風北部至東部雲量偏多，將轉陰有短暫陣雨天氣，氣溫也將再度下滑轉涼；中南部雖然受影響程度較校，不過期間有機會受華南雲系東移，雲量增多且山區或局部平地亦有短暫陣雨機會，體感上也將轉涼許多。

