    首頁 > 生活

    開學日發「健康御守」宣導無菸城市 蔣萬安要孩子勸導禁菸

    2026/02/23 09:13 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市長蔣萬安分送健康御守給學童。（記者廖振輝攝）

    台北市長蔣萬安分送健康御守給學童。（記者廖振輝攝）

    今天是開學日，台北市長蔣萬安至文山區興華國小出席開學日無菸迎新活動，宣導無菸城市政策與理念，並發放「健康御守」給學童。蔣萬安致詞時說，進入校園前看見人行道有無菸彩繪牆，也結合文山區特色與校隊元素，希望新學期、新的一年，可以從校園到社區，守護孩子免受二手菸或三手菸的危害。此外，蔣萬安提到，本週台北燈節雙展區也都是無菸環境，若看到民眾抽菸，可提醒民眾至設置吸菸區。

    興華國小位於萬芳醫院旁，附近也有萬芳高中，雖然皆為禁菸環境，不過還是會有民眾在附近吸菸，讓孩子上學路上仍暴露在菸害風險。興華國小校長陳慧儒受訪表示，為實現無菸城市，會從環境開始推動，同時也會與社區、醫院以及3個里辦公室一起合作，在5月響應世界無菸日舉辦活動共同宣傳理念。陳慧儒說，除了環境彩繪外，學校也有設計無菸相關課程，期盼讓孩子變成「無菸小尖兵」，再把理念傳遞給家長與社區。

    台北市政府說明，接續預計會與商圈或是里合作共同推動，先試辦吸菸區，如迪化街商圈在年節期間設置暫時吸菸區，活動結束即撤除，期望日後可以成為永久吸菸區，不過現在依然有法規需克服。

    最後，蔣萬安也呼籲，接下來的台北燈節活動雙展區都是禁菸場所，如果學生有看到吸菸民眾可以善意提醒展區不能吸菸，請至吸菸區，達到分流效果。

    台北市長蔣萬安前往興華國小，出席114學年度第二學期開學日活動，宣導無菸人行道、無菸城市政策。（記者廖振輝攝）

    台北市長蔣萬安前往興華國小，出席114學年度第二學期開學日活動，宣導無菸人行道、無菸城市政策。（記者廖振輝攝）

    台北市長蔣萬安前往興華國小，出席114學年度第二學期開學日活動，宣導無菸人行道、無菸城市政策。（記者廖振輝攝）

    台北市長蔣萬安前往興華國小，出席114學年度第二學期開學日活動，宣導無菸人行道、無菸城市政策。（記者廖振輝攝）

    興華國小人行道有無菸彩繪牆結合文山區動物園特色與校隊元素。（記者廖振輝攝）

    興華國小人行道有無菸彩繪牆結合文山區動物園特色與校隊元素。（記者廖振輝攝）

    興華國小校長陳慧儒表示，為實現無菸城市，會從環境開始推動，同時也會與社區、醫院以及3個里辦公室一起合作。（記者廖振輝攝）

    興華國小校長陳慧儒表示，為實現無菸城市，會從環境開始推動，同時也會與社區、醫院以及3個里辦公室一起合作。（記者廖振輝攝）

