搭上林鐵記憶列車 八仙山自然教育中心小旅行開放報名

八仙山昔日與阿里山、太平山並列為台灣3大林場，承載著台灣近代林業發展的重要記憶。（林業署提供）

台中市八仙山昔日與阿里山、太平山並列為台灣3大林場，承載著台灣近代林業發展的重要記憶，林業及自然保育署台中分署為推廣林業文化與森林五感體驗，將於3月7日在八仙山自然教育中心舉辦「尋林鐵 ‧ 癒身心小旅行」活動，即日起開放預約報名，邀請民眾循著林業鐵路的歷史軌跡，實地走訪山城聚落與森林場域，感受山林所帶來的身心舒緩。

林業保育署台中分署表示，為讓民眾了解早期林業鐵路如何串聯山林、部落與產業，見證林業發展的歷史脈絡，這次活動透過實地踏查的方式，從豐原出發沿途行經營林所台中出張所宿泊所、久良栖（松鶴）部落、谷關溫泉街，最後進入八仙山國家森林遊樂區。

請繼續往下閱讀...

營林所台中出張所宿泊所過去曾是林業人員往返八仙山林場與豐原地區出差時的重要據點，久良栖部落至今仍可見林場巷等林業遺跡，而八仙山國家森林遊樂區更是昔日重要的林場所在地。

台中分署除安排宿泊所的館內導覽，還特地邀請部落耆老分享在地生活經驗與土地記憶，讓民眾從不同視角認識林業與族群之間的連結；最後還加碼讓民眾在大自然的環境中發揮創意進行槌染手作體驗，並將獨一無二的作品帶回家。

「尋林鐵‧癒身心小旅行」限額35人，報名方式請上林業及自然保育署「台灣山林悠遊網」（www.forest.gov.tw）查詢。

「尋林鐵 ‧ 癒身心小旅行」活動，將提供手作槌染束口袋體驗。（林業署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法