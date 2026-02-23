為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    嘉義縣太保草莓盛產 民眾樂採「又大又紅」

    2026/02/23 08:57 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉義縣太保市的草莓又大又紅。（記者林宜樟攝）

    草莓從一月底開始進入盛產期，嘉義縣太保市公所與太保市農會及轄內7間優質草莓園舉辦「太保市草莓季」，春節期間吸引滿滿人潮，許多草莓園都湧入大量遊客前來採草莓，甚至有遠從北部來嘉義採草莓，看見又大又紅的草莓，直說「等不及要吃了！」

    太保市以精緻農業聞名，近年來推動種植草莓，有多家業者更搭設溫室，可遮風避雨，民眾也不用彎腰採草莓，對許多蹲下會造成腰和膝蓋不適的長輩也能開心採摘，多家草莓園也引進種植特殊品種白草莓，讓遊客驚喜連連。

    太保市長鄭淑分表示，公所團隊支持在地農民，近年更透過多元行銷活動，讓太保市的優質農產被更多人看見，今年首度舉辦草莓季，推出兼具實用性與可愛設計的「草莓採摘地圖」，整合7大園區特色與資訊，邀請民眾走進田園、體驗親手採草莓的樂趣。

    許多草莓園因遊客太多被「採光光」，經常需休園1到2天讓草莓生長後再開園，因此各園區將依產況開放採摘，公所建議民眾可上網查詢，或是直接與園主聯絡，以免白跑一趟。

    許多草莓園還種植白草莓。（記者林宜樟攝）

    民眾在草莓園裡採草莓。（記者林宜樟攝）

    太保市草莓地圖。（太保市公所提供）

