桃警開學日啟動護童專案 分局長戴大頭娃娃、發送新年禮物

桃園警分局結合交通警察大隊及婦幼警察隊，一早於桃園區文山國小校園周邊維護交通秩序。（警方提供）

今（23）日開學首日，桃園市各分局於轄區執行護童專案，其中，桃園警分局結合交通警察大隊及婦幼警察隊，一早於桃園區文山國小校園周邊維護交通秩序，分局長王智民也親自戴上大頭娃娃，向學童及家長宣導交安教育。

王智民表示，分局利用開學日擴大進行交安宣導，並於轄內重要路口共出動18名警力、12名義交，配合老師及導護人員，在校園周邊實施交通疏導，提醒家長應鼓勵學童結伴上下學，勿落單或走暗巷，以免讓有心人士有機可乘，另若遇陌生人騷擾應立即向學校或周遭店家及住戶尋求協助，或直接撥打110報案，以維護自身安全，此外，警方協調轄內各級學校加強門禁管制，提升安全防衛能力，民眾行經校園周邊道路也應減速慢行。

龜山警分局由分局長張鶴瓊率隊至龜山區幸福國小、龜山國小，向家長及學童進行交安宣導，並發送馬年小吊飾，收到小禮物的學童開心不已，也讓現場洋溢著滿滿笑聲。

大園警分局長蘇茂智也到學校周邊發送宣導品，他表示，為維護學童上、下學安全及家長接送順利，各派出所結合警、民力，配合學校導護志工，於校園周邊加強交通疏導管制，並加強勸導、取締車輛違停，以及未禮讓行人等違規行為。

八德警分局長鄭文銘表示，依據往年經驗，上午7至8點為各學童家長接送學童最密集的時段，易造成交通壅塞情形，轄區各級中小學都會有員警搭配導護人員，在路口執行交通指揮工作，另也編派巡邏警網兼任疏導工作，針對校園周圍違規停車加強勸導，並藉由增加見警率，維護學童上下學安全。

大溪警分局長徐章哲表示，開學首日家長與學童常因時間緊迫，校門口容易出現學生排隊等候與車輛擁擠的情況，甚至衍生交通問題，警方規劃專責警力，在上下學尖峰時段加強疏導，並隨時因應突發狀況，確保學童能安全上學、安心返家。

蘆竹警分局分局長楊贊鈞表示，將加強校園危險因子預防、疏導校園周邊交通秩序，呼籲家長分散時間接送學童到校，接送車輛切勿併排及違規停車，並請縮短車輛臨停時間，警方同時將加強交通執法，驅離違規停車，提升校園周邊道路安全。

