    首頁 > 生活

    彰化虎山巖李花、櫻花季入高峰 228連假賞花正是時候

    2026/02/23 08:44 記者湯世名／彰化報導
    虎山巖李花掛滿枝頭如下雪。（米諾斯提供）

    虎山巖李花掛滿枝頭如下雪。（米諾斯提供）

    時序入春百花盛開！每年2、3月是彰化縣芬園鄉黃花風鈴木及花壇鄉虎山巖李花、櫻花盛開季節，其中虎山巖數百棵李樹大爆發，目前已開約6成，預計228連假大開8成，可望吸引爆滿遊客前來賞景；228連假不用到國外去，歡迎大家前來彰化賞花、吃美食，感受一趟最道地的春遊。

    10多年前有500棵李花樹苗種植在虎山巖周邊，盛開花海受到民眾歡迎；後來再補植200棵李樹及200多棵櫻花樹，參山國家風景區管理處也針對周邊進行環境整建，從金針花園區、櫻花園區、李花園區，將虎山巖環繞一圈，讓當地成為彰化最熱門觀光景點之一。

    生態攝影家米諾斯表示，李花都是成串堆滿枝頭，呈現濃烈的白，隨風招搖的花海，令人賞心悅目。同時，還有浪漫粉紅櫻花盛開，紅白交映，一片花海，已吸引不少民眾春節期間拍照留影。去年開花時間剛好在春節期間，遊客非常多，今年春節假期已過，平日是賞花的好時機。

    他說，李花花期很短，目前已開約7成，櫻花則是已大開8成，預計在228連假將會呈現盛開情形，歡迎大家把握時間前來賞花。

    虎山巖櫻花已大開8成，春節過後賞花好去處。（米諾斯提供）

    虎山巖櫻花已大開8成，春節過後賞花好去處。（米諾斯提供）

    虎山巖李花樹盛開滿山雪白，228連假賞花正是時候。（米諾斯提供）

    虎山巖李花樹盛開滿山雪白，228連假賞花正是時候。（米諾斯提供）

    虎山巖櫻花盛開，228連假賞花正是時候。（米諾斯提供）

    虎山巖櫻花盛開，228連假賞花正是時候。（米諾斯提供）

