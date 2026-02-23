為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中燈會滿地塑膠花！彰化遊客失望批「假發」沒看頭

    2026/02/23 08:42 記者張聰秋／彰化報導
    台中中央公園燈區隨處可見人造園藝造景，草坪上插滿一根根塑膠材質的鬱金香假花，白天視覺產生違和感，讓不少專程前來賞花的外地遊客大失所望。（民眾提供）

    台中中央公園燈區隨處可見人造園藝造景，草坪上插滿一根根塑膠材質的鬱金香假花，白天視覺產生違和感，讓不少專程前來賞花的外地遊客大失所望。（民眾提供）

    由台中市政府主辦的2026中台灣燈會於中央公園登場，展期至3月3日，9天春節連假吸引大批全國遊客造訪，其中不乏鄰近的彰化民眾。然而，展區內大量使用塑膠材質的「假花、假草、假稻穗」作為造景，讓外地遊客大失所望，直言白天下生硬難看，更有民眾揶揄過年插真花才會「真發」，滿地假造景聯想到諧音「假發」，相當不吉利。

    來自彰化市的林小姐，初四帶著坐輪椅的母親前來走春，隨行印尼籍看護工看到滿地五顏六色的塑膠花，忍不住直言「怎麼都是假的，煞風景！」林小姐表示，白天陽光下塑膠感非常突兀，讓整體質感大打折扣，不禁質疑「台中市政府缺錢嗎？佈置實在太落漆，缺乏誠意。」她感嘆，幸好現場還有嚕嚕米大型充氣玩偶可拍，否則連拿起手機拍照的興致都沒有。

    也有不少遊客認為，這些塑膠材質的園藝造景，晚上如小燈泡會發亮，也看不太出來花朵造型，白天就是土壤插滿一根根的塑膠假花、假稻穗，露天草坪插滿人造花，視覺上就是有違和感，就是難看。

    還有彰化遊客說，彰化溪州公園「花在彰化」或八卦山「月影燈季」皆採真花真樹，越看越耐看，實地走訪台中燈會後，最大心得竟是「家鄉美」，希望台中市政府不要「以假亂真」，一旦有「攏係假」的負面觀感，就會失去再訪意願。

    遊客認為，過年走春應求「真花真發」，滿地塑膠假花反而讓人聯想到諧音「假發」不吉利。（民眾提供）

    遊客認為，過年走春應求「真花真發」，滿地塑膠假花反而讓人聯想到諧音「假發」不吉利。（民眾提供）

    中台灣燈會中央公園展區充滿「塑膠味」，露天公園用大量的人造假花妝點門面，感覺很假。（民眾提供）

    中台灣燈會中央公園展區充滿「塑膠味」，露天公園用大量的人造假花妝點門面，感覺很假。（民眾提供）

    2026中台灣燈會中央公園展區出現大量的塑膠鬱金香造景，即使顏色繽紛，白天一看就是假花，比不上真花的自然美與生命力，很落漆。（民眾提供）

    2026中台灣燈會中央公園展區出現大量的塑膠鬱金香造景，即使顏色繽紛，白天一看就是假花，比不上真花的自然美與生命力，很落漆。（民眾提供）

    台中中台灣燈會中央公園展區內，獅子燈旁插滿了一整片金黃色的塑膠假稻穗，白天在陽光照射下，顯得塑膠感十足，很不真實。（民眾提供）

    台中中台灣燈會中央公園展區內，獅子燈旁插滿了一整片金黃色的塑膠假稻穗，白天在陽光照射下，顯得塑膠感十足，很不真實。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播