好酷！台中警開學日護童帶馬匹到場 小朋友驚呼連連

國小開學日，大甲分局特別找來駿馬，在外埔國小與學童合影，讓學童直呼「好酷」。（民眾提供）

今天是國小寒假結束後的開學首日，台中市警察局豐原及大甲分局為迎接新學期，豐原分局選在台中市學生人數最多的南陽國小前，歡迎學生開學，並進行交通安全、婦幼安全及犯罪預防等多面向宣導；大甲分局則結合「馬年」意象，在外埔國小舉辦一場別開生面的護童宣導活動，還找來一匹高大英挺的駿馬擔任特別嘉賓，讓小朋友驚呼連連！

豐原警分局轄區共有15所國小，開學首日，副分局長王啟秀帶領同仁、志工在南陽國小執行「護童勤務」，歡迎學生開學，同時向學生進行交通安全、婦幼安全及犯罪預防等宣導。

王啟秀表示，孩子是我們未來的希望，學童人身安全為首要目標，除確保校園及周遭路段治安平穩、交通順暢，逐步改善南陽國小周邊道路標誌標線，加強學生上、放學時段安全維護及校園周邊的巡邏，更能防止意外發生，維護學童的人身安全。

大甲分局為緩解學童開學日的緊張情緒，將外埔國小校門口打造成充滿活力的安全驛站，除了吸睛的駿馬與馬氣球外，更設置「小小警察體驗區」，提供特製的小警察背心供學童穿搭拍照，讓學童化身英勇的「小騎警」，小朋友開心直呼「這是最酷的開學日」！

大甲分局長蔡期望表示，這次活動以「馬上安全」為核心，取「馬」年與「立刻」的雙關語，並透過有獎徵答與學童互動，讓學童「馬上」有感，將交通安全、遠離毒品、慎防詐騙及危險求助等四大安全守則深植內心，警方並將持續規劃轄內各國小上、下學時段的護童勤務，加強校園周邊巡邏密度與安全守望，透過提高「見警率」嚇阻潛在犯罪，確保學童能擁有一個安心學習、快樂成長的環境。

