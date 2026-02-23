為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    連江縣政府暑期工讀生 今起受理報名至4月2日

    2026/02/23 08:23 記者俞肇福／綜合報導
    連江縣政府2026年公部門暑期工讀，即日起開放報名至4月2日止，以郵戳為憑。（記者俞肇福攝）

    今天（23日）是大年初七，結束長達9天的農曆春節假期，有不少人正準備轉換跑道跳槽；連江縣政府2026年公部門暑期工讀，共有21個名額，即日起開放報名至4月2日止（以郵戳為憑），分發工讀地點為連江縣政府各局處、一級、二級機關及所屬機構、各鄉公所，歡迎符合資格的大專生報名參加，可電洽0836-22381轉6114陳先生。

    連江縣政府民政社會處處長曾玉花指出，今年暑期工讀期程為2026年7月、8月，每日工作8小時，每月基本薪資為29500元，工作期間依法投保勞、健保。

    曾玉花表示，報名學生需設籍或曾設籍連江縣滿6個月，並為國內大專院校一年級以上學生，或五專四年級以上、四年制技術學院1年級以上，或二年制專科學校一年級以上在學學生，不包含應屆畢業生、研究生、延畢生、夜校生或假日進修部學生。此次工讀以中低收入戶、單親家庭、身心障礙者、原住民及中高齡非自願性失業勞工家庭子女優先錄用，報名時需附相關證明文件。

    有意報名者可親自報名或通訊報名，將相關報名表件郵寄至「連江縣南竿鄉介壽村76號，連江縣政府民政社會處勞動行政科」收，信封請註明「報名公部門暑期工讀」，以郵戳為憑，建議採掛號寄送，以利核對郵戳日期。如有疑問。

