    粉色的浪漫不只櫻花！「櫻花鳥森林」麝香木花道浪漫輝映

    2026/02/23 08:21 記者歐素美／台中報導
    「櫻花鳥森林」浪漫的麝香木花道。（櫻花鳥森林提供）

    「櫻花鳥森林」浪漫的麝香木花道。（櫻花鳥森林提供）

    粉色的浪漫不只櫻花！台中市新社區「櫻花鳥森林」八重櫻盛開，與長達近200公尺的麝香木花道相輝映，帶給民眾不同的粉色爆擊，美不勝收。

    櫻花鳥森林佔地8公頃餘，種植香水櫻、河津櫻、寒櫻、八重櫻、富士櫻、吉野櫻、墨染櫻及緋寒櫻等約2000多株，最近更在園區內新種植1公頃餘的麝香木，淡粉色的麝香木花道綿延約200公尺長，與粉紅色的八重櫻相輝映，帶給遊客雙重的浪漫體驗。

    櫻花鳥森林不僅是全國單位面積栽種密度最高的櫻花林，日治時期由磯田謙雄修建完成的灌溉水圳「白冷圳」，全長16.6公里，其中，景色最漂亮的一段就位在櫻花鳥森林園區裡面，水圳兩側並種植八重櫻，美的像人間仙境，讓人宛如置身日本。

    而沿著高聳山壁沉降而下遍植的香水櫻，盛開時期猶若飄浮在空中的繽紛畫布，也像奔騰而下的櫻花瀑布；來自中南美洲珍貴的金剛鸚鵡，鮮艷的羽毛，聰明伶俐，經過園方的精心照顧，成為到訪旅客最佳的迎賓天使，每天2場的放飛秀，讓園區成了療癒的最佳天堂。

    穿梭在櫻花樹下的小火車，則是小朋友的最愛，日式風格的車站及鐵道是由德國工程師設計建造，環繞綠色秘境穿梭在浪漫的櫻花欉裡，連大人也不禁感嘆真的好美、好浪漫。 目前到「櫻花鳥森林」賞櫻正是時候，櫻花祭將持續至3月底止。

    「櫻花鳥森林」的櫻花與麝香木相輝映，帶給遊客雙重粉色的浪漫爆擊。（櫻花鳥森林提供）

    「櫻花鳥森林」的櫻花與麝香木相輝映，帶給遊客雙重粉色的浪漫爆擊。（櫻花鳥森林提供）

    「櫻花鳥森林」的櫻花盛開。（櫻花鳥森林提供）

    「櫻花鳥森林」的櫻花盛開。（櫻花鳥森林提供）

    「櫻花鳥森林」一天有兩次金剛鸚鵡放飛秀。（櫻花鳥森林提供）

    「櫻花鳥森林」一天有兩次金剛鸚鵡放飛秀。（櫻花鳥森林提供）

