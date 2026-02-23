為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    收假注意！彰化小黃春節加價、免費路邊停車 今起恢復正常

    2026/02/23 08:08 記者張聰秋／彰化報導
    彰化縣計程車春節加成收費期間結束，今天（23日）起恢復原跳錶計費，起跳價回歸85元，縣府提醒民眾搭車時留意。（縣府提供）

    春節連假告一段落，今天（2月23日）農曆大年初七正式開工，彰化縣政府提醒民眾，春節期間實施的計程車加成計費，以及部分鄉鎮市路邊停車暫停收費的優惠措施，都在昨天深夜（22日）12點截止，今天凌晨0時起全面恢復平時收費基準。

    交通處表示，今年彰化縣計程車春節加成收費期間為期9天，每車次加收50元，隨著假期結束，計程車費率即日起回歸常態。目前彰化縣計程車起跳價為85元，請民眾搭車時留意跳錶金額，按錶付費。

    在路邊停車收費部分，春節期間彰化、員林、鹿港、和美及北斗等5個鄉鎮市，收費標準各有不同，其中員林市於初一、初二暫停收費的優惠也已結束。全縣各收費路段今日起恢復正常收費時間與費率。

    交通處特別提醒，和美鎮與員林市設有「智慧無紙化」停車格，現場不會夾放紙本繳費單，而是透過攝影設備自動計費。民眾在放完年假開工後，別忘了檢查是否有未繳納的停車費，可利用手機APP或前往超商查詢繳費，以免因逾期繳納而產生罰鍰。

    彰化縣路邊停車收費今起恢復正常計時收費，其中，員林、和美部分路段採智慧化無紙化收費，縣府提醒民眾，駛離後務必上網查詢繳費，以免逾期受罰。（記者張聰秋攝）

    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
