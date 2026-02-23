為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    竹縣森林旅遊開發全新地圖 精選3條「馬」字步道迎馬年

    2026/02/23 07:56 記者黃美珠／新竹報導
    馬胎古道上不多見的單索吊橋儘管安全，但對部分遊客來說，依舊得鼓起十足勇氣，才能緩緩通行。（記者黃美珠攝）

    新竹縣近年推廣山林旅遊，特別致力全齡都適宜的森林步道。迎接馬年，最近趕在春節連假後、228假期前再開發森旅新地圖，推出縣內3條「馬」字步道呼應馬年，它們分別是：尖石鄉馬胎步道、關西鎮馬武督探索森林步道、以及五峰鄉雪霸農場內的野馬瞰山步道，讓喜歡倘佯森林享受芬多精的遊客又有新的路徑可以探索。

    縣府傳播行銷處長蔡宜綾說，這3條步道分處尖石、關西以及五峰3個鄉鎮，它們都稱得上是歷史古道外，也都位於原鄉，所以走訪這3條步道，沿線除可探尋古道的歷史、欣賞森林景觀，也能認識當地的原住民文化，無論是親子出遊、好友結伴或個人健行都很適合。

    其中馬胎古道的難度適中，也最容易前往。「馬胎」在泰雅語意指「多霧的部落」，步道入口鄰近知名的內灣風景特定區，途中有壯觀的百年茄苳樹，和不多見的單索吊橋，是個很親民也頗有人氣的健行路線。

    喜愛電影森林感的遊客，關西馬武督探索森林就是個很受歡迎的打卡處。園區內著名的綠光小學、瀑布群，在濃密原始林遮蔽下，空氣清新宜人。而位於五峰鄉雪霸農場內的「野馬瞰山步道」，則以平緩的杉木林地毯路聞名，雲霧繚繞時彷彿走入魔幻森林，路途雖然比較遙遠，但卻是想體驗高海拔山林氛圍的遊客的不二選擇。

    新竹縣馬胎古道上的百年茄苳樹是途中知名打卡點。（記者黃美珠攝）

    位於五峰鄉的野馬瞰山步道」，則以平緩的杉木林地毯路聞名。（取自竹縣府官網）

    新竹縣關西鎮的馬武督探索森林，以綠光小學與瀑布群知名。（取自竹縣府官網）

