週三起晴雨多變！吳德榮曝季節轉換「易降雨型態」

氣象專家吳德榮說，今晨紅外線色調強化雲圖（左）顯示，台灣陸地晴朗，東側海上雲層較多；今晨雷達回波合成圖（右）顯示，雲層伴隨降水回波。（圖擷自洩天機教室專欄）

中央氣象署預報，今天（23日）早晚仍涼，日夜溫差大；台灣各地及離島大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今天晴暖，明天（24日）中雲增；週三起短波頻繁，晴雨多變，為春季易降雨的型態。

吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新（22日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明兩天台灣附近盛行東南風，各地白天溫暖微熱，高溫約在30度左右，早晚因「輻射冷卻」而偏涼，日夜溫差大。今天各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率；明起北台灣中高雲逐漸增多。

吳德榮說，週三（25日）鋒面掠過、北部及東半部轉有局部短暫雨，東北季風南下，北台灣轉涼；週四（26日）空檔，晚起另一鋒面逐漸接近，北台灣轉有局部短暫降雨的機率；週五（27日）鋒面通過，中部以北轉雨轉涼。

週六（28日）、下週日（3月1日）降雨範圍向南擴大，週六中部以北偏涼，下週日氣溫回升；下週一（3月2日）空檔；下週二（3日）、週三（4日）鋒面通過，轉雨轉涼。

吳德榮分析，最新模式模擬顯示，本週三（25日）開始，連續幾波短波通過，晴雨多變，為春季易降雨的型態，鋒面偶伴隨對流性降雨，顯示季節的轉換。但變化快速、考驗各國模式的模擬能力，需持續觀察模式的調整。

