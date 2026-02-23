02/23 各報重點新聞一覽

日媒披露，在眾院大選期間，社群平台出現疑似由中國主導的組織性輿論操作，集中散布對自民黨黨魁、首相高市早苗不利的假訊息，企圖影響選舉。（法新社）

自由時報

自由日日shoot》中國海量假訊息對日介選 高市︰借鏡台灣 升級國家情報防禦

日本八日舉行眾議院大選，由首相高市早苗領導的自民黨，取得壓倒性勝利。然而，日本媒體披露，選舉期間社群平台X出現疑似由中國主導的組織性輿論操作，約四百個中國系列帳號集中散布對高市不利的假訊息。面對日益嚴峻的資訊戰，高市表明將借鏡台灣對抗假訊息的豐富經驗，全面升級日本的國家情報與防禦機制。

請繼續往下閱讀...

詳見自由日日shoot》中國海量假訊息對日介選 高市︰借鏡台灣 升級國家情報防禦。

展現憲政合作精神 賴今邀五院院長新春茶敘

總統賴清德今天上午將邀行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜等五院院長新春茶敘，展現憲政機關間的尊重與合作精神；包括副總統蕭美琴、府秘書長潘孟安都將與會，全程閉門進行。

詳見展現憲政合作精神 賴今邀五院院長新春茶敘。

七縣市長尚未提名 選對會今討論布局 推鄭朝方戰竹縣 民進黨內有共識

備戰二〇二六縣市長選戰，民進黨尚有七縣市未完成提名，今將召開選舉對策委員會廣泛討論人選，儘速完成佈局。據悉，黨內已有共識提名竹北市長鄭朝方披掛參選新竹縣長，並傾向與竹市脫鉤、先行啟動輔選佈局；至於指標性的台北市，「最好的人選」呼之欲出，但須待最佳時機掀牌。

詳見七縣市長尚未提名 選對會今討論布局 推鄭朝方戰竹縣 民進黨內有共識。

聯合報

總統、五院今茶敘 川普全球15%關稅成焦點

春節連假結束，今天是第一個上班日，賴清德總統將在總統府大禮堂與立法院長韓國瑜等五院院長新春茶敘；由於美國總統川普廿一日宣布，百分之十五的全球性關稅且即刻生效，對日前甫完成的台美關稅協定產生衝擊，政府如何因應，將成今天茶敘重點。

詳見總統、五院今茶敘 川普全球15%關稅成焦點。

戰雲密布…美軍雙航艦 南北夾擊伊朗

美國正向中東派遣大量軍機，這是自二○○三年入侵伊拉克以來，美國在該地區集結的最大規模空中力量。外媒最近也引述最新資料數據及衛星影像報導，美軍正藉由「林肯號」和「福特號」這兩個航艦打擊群，對伊朗形成南北夾擊，持續施壓德黑蘭。

詳見戰雲密布…美軍雙航艦 南北夾擊伊朗。

中國時報

馬年開工 賴總統今會五院院長

今（23）日是農曆春節假期後第一個上班日，賴清德總統偕副總統蕭美琴上午邀請五院院長至總統府進行新春茶敘，立法院長韓國瑜將應邀出席。賴清德盼以茶敘互道祝福，展現憲政機關之間的尊重與合作精神。藍委希望賴以總統高度，讓執政黨與在野黨真正和解，只要朝野和解，國會對外可為行政部門扮演緩衝角色，爭取更好的談判條件。但由於茶敘採閉門方式，白委質疑將淪為黑箱作業，「想要搓湯圓就大可不必。」

詳見馬年開工 賴總統今會五院院長。

學者建議：川習會前確立台美協定效力

美國對等關稅遭最高法院判定違法後，美國總統川普再祭出15％臨時關稅且採疊加，對國內產業影響為何，備受關注。經濟部今（23）日將赴行政院向副院長鄭麗君提報最新產業衝擊評估報告，供政院決定台美對等貿易協定（ART）是否需要修正。學者則建議，我方應力爭在川習會前，將台美關稅條件進一步確立，對台灣才有利。

詳見學者建議：川習會前確立台美協定效力。

賴清德總統今邀五院院長到總統府茶敘。（資料照）

據悉，民進黨內已有共識提名竹北市長鄭朝方披掛參選新竹縣長，並傾向與竹市脫鉤、先行啟動輔選佈局。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法