    南投縣臨托服務 今起延長服務時間

    2026/02/23 06:55 記者張協昇／南投報導
    南投縣「樂樂定點臨時托育中心」，調整服務時間為上午8時至下午5時。（南投縣政府提供）

    為回應家庭多元托育需求，位於南投縣婦幼館的「樂樂定點臨時托育中心」，自今天（23日）起托育服務時間將由上午9時至下午4時，調整為上午8時至下午5時，以強化服務連續性，減輕家長時間安排壓力。

    南投縣政府改造婦幼館空間成立「樂樂定點臨時托育中心」，2024年11月起提供臨時有事或短暫無法照顧幼兒的家長彈性且短時段的托育服務，收托對象為6月至3歲幼兒，採前一天預約方式，每週一至週五，從上午9點服務至下午4點，中午不打烊，每小時費用比照基本時薪，盼扮演家長育兒「神隊友」，解決臨托需求。

    惟不少家長反映臨托服務時間太短，加班通常在傍晚且當天才知道，臨托只到下午4時，對有臨托需求服務的家長仍不方便，因此縣府決定今起將定點臨時托育中心的服務時間，從原本每天上午9時至下午4時，調整為上午8時至下午5時。

    縣府社會及勞動局指出，臨托一般採前一天預約制，但若家長當天有臨時需求，則可儘早電洽詢問，未來將持續透過滾動式檢討與彙整民眾回饋意見，持續檢視並優化定點臨托服務內容與時段，以提升服務可近性與使用效益，逐步建構更完善、友善且安心的育兒支持環境，成為家長育兒路上的穩定後盾。

    南投縣「樂樂定點臨時托育中心」，位於縣立婦幼館。（記者張協昇攝）

