    首頁 > 生活

    台東消防鹿野分隊春酒 獲企業贈百萬新春「大紅包」

    2026/02/23 06:47 記者黃明堂／台東報導
    企業家李樹根（右1）及胡玉琴（右2）夫婦昨晚在台東消防局鹿野分隊捐贈器材及摸彩金逾百萬元，消防局長盧東發（左1）表達感謝。（記者黃明堂翻攝）

    企業家李樹根（右1）及胡玉琴（右2）夫婦昨晚在台東消防局鹿野分隊捐贈器材及摸彩金逾百萬元，消防局長盧東發（左1）表達感謝。（記者黃明堂翻攝）

    台東縣消防局鹿野分隊昨晚辦春酒，慰勞鹿野警消、義消及防宣義消同仁過去一整年的辛勞，在地企業「歡欣集團」董事長李樹根與胡玉琴夫婦捐贈92萬元的專業消防裝備器材，並捐出10萬元作為摸彩經費。台東縣消防局局長盧東發代表受贈，並回贈感謝狀以表彰其對鹿野消防的無私貢獻。

    盧東發在儀式中說明，消防預算有其極限，但民力挹注卻是無限動力。他感謝李樹根夫婦連續兩年捐助車輛與器材，這對偏鄉救災效能的提升有著顯著意義，成為消防弟兄最堅強的後盾。

    除物資捐贈外，胡玉琴今年更進一步深耕基層，正式接任鹿野防災宣導義消分隊顧問團團長。在儀式現場，鹿野防火宣導分隊分隊長溫寶雲特別致贈象徵平安與守護的「消防寶寶」紀念品給胡玉琴團長，歡迎她加入鹿野防宣大家庭，共同為居家防火與火災預防工作出力。

    為了慰勞鹿野警消、義消及防宣義消同仁過去一整年的辛勞，李樹根夫婦更展現豪氣，額外贊助10萬元作為春酒活動摸彩經費。其中最大獎項為2萬元現金紅包，讓摸彩環節成為全場焦點。

    熱門推播