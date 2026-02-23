武陵農場櫻花進入最美盛開期 后里泰安派出所也能賞花

武陵櫻花季將於3月1日結束，歡迎民眾搭乘大眾運輸前往賞花。（市府提供）

春節假期已結束，武陵農場櫻花季進入最美盛開期，整個賞花活動邁向最後一週， 還有228的3天連假，台中市政府交通局表示，民眾可搭乘「梨山-武陵農場」賞櫻專車前往園區，目前仍開放現場或預約購票；此外，民眾也可就近到后里泰安派出所賞櫻，可搭台鐵至泰安車站步行約20分鐘或騎乘YouBike抵達。

台中交通局長葉昭甫指出，武陵賞花活動3月1日結束，而最後一週「梨山-武陵農場」賞櫻專車一天仍規劃3個班次，採原班次來回，從梨山發車的時間為上午7時、9時30分及下午1時；自武陵農場出發的班次為中午11時30分、下午2時30分及5時30分，另預售票最晚需於「搭車日前2天」完成預訂，請民眾留意日期與時間。若錯過預售票時間，仍可於每日下午4時至6時，前往梨山遊客中心購買隔日之剩餘票券，每人限購6張，現場售完為止 。

除了武陵農場外，目前梨山地區的福壽山農場千櫻園正值櫻花盛開期，滿山粉紅花海美不勝收。若想就近賞櫻，后里泰安派出所也是最佳選擇，民眾可搭乘台鐵至泰安車站步行約20分鐘或騎乘YouBike抵達，亦可搭乘市民小巴4延、211路等公車路線前往，輕鬆感受泰安的櫻花魅力。

交通局提醒，武陵櫻花季期間持續實施交通管制，僅限持通行證或搭乘大眾運輸工具之遊客進入管制區。台中市民持綁定的交通卡或市民限定乘車碼，持手機輕鬆掃碼上下車，搭乘市區公車前往梨山，可享「雙十公車優惠」。

民眾若需查詢更多接駁資訊，可至豐原客運官網查詢，或撥打豐原客運客服專線（04-2523-4175）。武陵農場櫻花季交通管制措施詳情可至「公路局115年武陵農場櫻花季疏運專頁」。

