    收假日軍機支援金門載客 陳福海、陳玉珍罕見「同框」引鄉親側目

    2026/02/22 22:17 記者吳正庭／金門報導
    金門縣長陳福海（左二）、立委陳玉珍（右一）罕見「同框」。（記者吳正庭攝）

    春節9天年假最後1天，金門尚義機場湧入返台人潮，縣府協調補助立榮、華信航空加開2架次客機，國防部第3趟軍機也在晚間10點由金門起飛，今天共增往返900多座位數協助旅客返台。金門縣長陳福海、縣籍國民黨立委陳玉珍罕見同框，「雙陳」同台出現機場安撫旅客情緒，引起鄉親側目。

    旅客趕著返台開工，金門機場一早就有人提早機場大廳「聯合補位服務櫃台」守候，好不容易開櫃，旅客報到率高，候補機位如鳳毛麟角，隨即額滿；許多候補旅客穿得一身喜氣，因不耐久候，早已盡顯疲態。

    立榮、華信航班宣布加開班機前後，立委陳玉珍先抵達機場，巧合的是，陳福海也隨後到場，兩人難得在候補櫃台同框，尤其近日縣長選舉議題熱度升溫，「雙陳」同場引起鄉親注意，平日常透過麥克風說話的陳玉珍，禮讓陳福海發言。

    陳福海說，那麼多鄉親回鄉過年，若不能按時返回台灣本島工作地上班、就學，「政府是有責任的」，所以「縣府出錢，以價差補貼可能空機開過來的班機」協調航空公司加開班機；他也對許多到金門的觀光客守候多時的辛苦表示歉意，他強調，會盡可能再向國防部、交通部爭取加班機。

    縣府以補貼方式，爭取到立榮晚間9點30分、華信晚間10點40分金門往台北的加班機；此外，國防部支援金門往台中1架次、金門往台北兩架次C130運輸機，總計在既定1萬個座位數外，增加往返900多個座位數。

    航空公司人員表示，連日來天氣晴朗，航班正常，會滯留金門旅客不多，多是未事先訂妥或想要提前返台者，相信明天只要天候正常，應可順利疏運旅客。

    國防部出動軍機支援金門疏運旅客。（記者吳正庭攝）

    年假最後一天，金門的天空很忙碌。（記者吳正庭攝）

    年假最後一天，金門機場班機班班客滿。（記者吳正庭攝）

    雖然天氣正常，金門機場仍湧入不少等待候補機位的旅客。（記者吳正庭攝）

