    教育部啟動第3期高教深耕計畫規劃 AI應用及國際政策趨勢納討論

    2026/02/22 21:12 記者林曉雲、楊綿傑／台北報導
    面對AI與數位科技快速發展，教育部長鄭英耀表示，大學教育須培養學生不僅「會用AI」，更要「懂AI、能批判思辨且負責任使用AI」。（資料照）

    春節連假今天結束，各大專院校多從明天起開學。面對人工智慧浪潮與科技快速變化，高教人才培育模式須重新調整，高等教育深耕計畫第2期明年期滿，教育部已啟動第3期草案規劃，將把人工智慧應用及國際政策趨勢納入討論，包括修業方式與課程架構等。

    AI將重新定義「大學基本能力」？美國普渡大學日前宣布，自今年秋季入學新生，將「AI應用能力」列為大學部學生畢業必要條件。對於是否跟進國際案例，將AI設為全體學生畢業門檻？教育部高教司科長陳浩受訪表示，目前仍以提升跨域學習機會與培養基本能力為主，尚未規畫統一制度，但將持續觀察國際發展。

    教育部長鄭英耀日前於大學校長會議中，以「科技與人文素養兼備的未來人才」為題指出，面對AI與數位科技快速發展，大學教育須培養學生不僅「會用AI」，更要「懂AI、能批判思辨且負責任使用AI」，並強調大學應以前瞻思維培育人才，甚至領先產業需求。

    陳浩說明，教育部成立「台灣大專院校人工智慧學程聯盟（TAICA）」，透過跨校選修與學分採認機制，提供跨校線上AI課程，讓不同校系學生皆可修讀，培養具備AI基本素養與應用能力的人才。

    教育部也透過「提升大學通識教育中程計畫」推動AI素養培育，包括開設AI應用入門課程與開發「Vibe Coding」教材，協助教師導入教學，降低非資訊背景學生學習門檻，並強化AI溝通能力、Prompt（指令）撰寫與任務拆解能力。

    東吳大學巨量資料管理學院院長金凱儀表示，AI成為大學基本素養是國際趨勢，但以學分或畢業門檻形式推動，仍須審慎評估，各校課程架構與人才培育目標不同，應先界定「AI應用能力」內涵，再依不同學院與科系特性訂定差異化標準，例如資訊相關科系可著重模型建置與系統整合，人文社會領域可強化AI工具應用、資料詮釋與倫理思辨，透過具彈性的跨域能力框架，培養符合AI時代需求的多元人才。

