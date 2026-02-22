空拍機助攻！ 九份地區春節連假交通疏導成效大增

瑞芳警分局此次利用空拍機進行交通監控，有效進行交通疏導。（記者吳昇儒翻攝）

春節九天連假期間，水湳洞、金瓜石、九份等觀光熱區湧入大量人車潮，交通壓力瞬間升高。新北市瑞芳警分局為了有效進行交通控管，導入空拍機即時監控系統，建構「空中偵察—即時回傳—戰情研判—動態部署」四段式指揮鏈，強化現場應變效率。經此次實測收到極大成效，有效進行警力調度及車輛控管。

瑞芳警分局表示，此次將空拍機部署於交通熱區上空，透過即時影像回傳勤務指揮中心，掌握車流密度與道路瓶頸位置，作為警力派遣與交通管制決策依據，落實警力精準部署原則。空拍機不僅擴大視野，更縮短指揮判斷時間，提升整體交通處置效率。

昨日轄區內與宜蘭交界處，發生大型重型機車自撞起火事故，該處正為分局預判的交通壓力熱區，空拍機立即升空前往事故區域執行空中監控，第一時間掌握事故現場態樣與車流回堵情形，並同步回傳影像至勤務指揮中心。

勤指中心依據空拍即時畫面，迅速啟動分流與交通管制措施，指揮周邊警力動態調整崗位，同步引導替代動線，有效防止壅塞擴大，將事故對整體交通影響降至最低。整體處置流程順暢、決策明確，展現科技整合與指揮效率的實戰成果。

