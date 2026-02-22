為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    空拍機助攻！ 九份地區春節連假交通疏導成效大增

    2026/02/22 20:32 記者吳昇儒／新北報導
    瑞芳警分局此次利用空拍機進行交通監控，有效進行交通疏導。（記者吳昇儒翻攝）

    瑞芳警分局此次利用空拍機進行交通監控，有效進行交通疏導。（記者吳昇儒翻攝）

    春節九天連假期間，水湳洞、金瓜石、九份等觀光熱區湧入大量人車潮，交通壓力瞬間升高。新北市瑞芳警分局為了有效進行交通控管，導入空拍機即時監控系統，建構「空中偵察—即時回傳—戰情研判—動態部署」四段式指揮鏈，強化現場應變效率。經此次實測收到極大成效，有效進行警力調度及車輛控管。

    瑞芳警分局表示，此次將空拍機部署於交通熱區上空，透過即時影像回傳勤務指揮中心，掌握車流密度與道路瓶頸位置，作為警力派遣與交通管制決策依據，落實警力精準部署原則。空拍機不僅擴大視野，更縮短指揮判斷時間，提升整體交通處置效率。

    昨日轄區內與宜蘭交界處，發生大型重型機車自撞起火事故，該處正為分局預判的交通壓力熱區，空拍機立即升空前往事故區域執行空中監控，第一時間掌握事故現場態樣與車流回堵情形，並同步回傳影像至勤務指揮中心。

    勤指中心依據空拍即時畫面，迅速啟動分流與交通管制措施，指揮周邊警力動態調整崗位，同步引導替代動線，有效防止壅塞擴大，將事故對整體交通影響降至最低。整體處置流程順暢、決策明確，展現科技整合與指揮效率的實戰成果。

    瑞芳警分局此次利用空拍機進行交通監控，有效進行交通疏導。（記者吳昇儒翻攝）

    瑞芳警分局此次利用空拍機進行交通監控，有效進行交通疏導。（記者吳昇儒翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播