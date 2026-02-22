小琉球除夕至初五破4萬人登島 較去年增1成5

小琉球擁有美麗的海灘、潮間帶等豐富觀光資源。（資料照，屏東縣政府提供）

春節連假即將結束，今（2026）年天氣好，民眾外出旅行意願高，小琉球今年除夕至大年初五，6天登島人數達4.1萬人，較去（2025）年除夕至初五的3.6萬人，增加15.3%。

屏東縣政府交旅處表示，今年春節前往小琉球的遊客踴躍，統計2月16日除夕有4144人、17日初一有9389人、18日初二有8883人、19日初三最多，達到10535人、20日初四為5945人、21日初五有2957人，6天合計4萬1853人。

去年1月28日除夕登島人數3805人、初一至初三同樣人潮最多，分別為8840人、8535人、7976人、初四為4609人、初五為2546人，合計3萬6311人，單日均未破萬人。

交旅處指出，今年春節登島人數較去年同期增加5542人，增幅約15.3%，其中2月18日初二及19日初三的平均住房率達到九成以上，秩序大致良好。

小琉球是指標性的國旅景點，登島人數屢屢成為話題，屏東縣政府近年積極在此推動保育措施，打造永續生態環境。大鵬灣國家風景區管理處也曾經指出，小琉球觀光發展不在衝刺人潮，而是放在負責任旅遊和低碳島以及文化走讀方向，盼讓小琉球的歷史與文化成為觀光的底蘊，配合得天獨厚的環境及海龜、陸蟹生態，創造新的觀光動能。

小琉球花瓶岩春節期間吸引人潮。（取自台灣景點人潮即時影像，影像來源：屏東縣政府交通旅遊處 ）

