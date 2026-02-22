超強走春！ 彰化市廟街鬧市9天吸逾150萬人次

彰化市長林世賢（前中）宣布9天共吸引逾150萬人次民眾造訪逗鬧熱。（市公所提供）

超強走春！為期長達9天的彰化市春節「廟街鬧市、馬上有錢」，連日吸引爆滿人潮，市長林世賢今天（22日）晚間在民族路關帝廟前舞台主持獎品豐厚的壓軸摸彩之後，整個活動於晚間9點圓滿落幕，林世賢並宣布9天來共吸引逾150萬人次的民眾造訪逗鬧熱，再創新高。

自2月14日起展開，至2月22日止共9天的春節市集，一系列的春節活動搭配富含文化特色的彰化寺廟古蹟及在地風味的巷弄小吃，讓市民浸潤式的體驗彰化這座城市的懷舊年味。

林世賢指出，第一年開辦為期4天的春節市集，就有數十萬人到訪；去年在春節前先開辦年貨大街，再加入春節市集，創下近100萬人次紀錄。今年9天連續假期，在去年成功的基礎上，再加上結合永樂商圈與陳稜小西商圈的雙商圈模式，開辦7天即已突破去年的百萬人次紀錄，今天更一舉締造逾150萬人次的新高紀錄。

今年春節市集範圍從民族路到永樂街及聯合周邊廟宇（開化寺、關帝廟、慶安宮、聖王廟、元清觀），不僅加長天數，更擴大範圍到小西商圈及高賓閣，延續去年台灣設計展期間最夯的AI光雕秀，重現彰化巷弄特色。首度開辦的「命理一條街」算命活動，從塔羅、星座與紫微斗數等命理諮詢都有，超受年輕族群的喜愛；以及老市場活動「南門市場嘉年華」，形塑全台最具特色、最具人情味的走春路線，也是狂吸人潮的關鍵之一。

同時，包含永樂街慶安宮廟口「那卡西」經典重現、民族路市集的「闖關活動」以及和平路1巷、小西商圈及高賓閣「光雕秀」及年節主題表演活動，讓民眾白天拜廟宇、晚上踅夜市，感受彰化特有的懷舊新春氛圍。

春節市集期間，彰化市晚間人潮大爆滿。（市公所提供）

春節期間，彰化市民族路人潮大爆滿。（市公所提供）

各種表演吸引爆滿人潮圍觀。（市公所提供）

