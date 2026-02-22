新北燈會開幕！啦啦隊女神安芝儇點燈 15公尺紅寶馬主燈吸睛

以「勁馬奔騰 新北Hi Light」 為主題的新北燈會，今晚（正月初六）正式點燈開幕，高達15米巨型主燈，搭配燈光及煙霧效果，呈不同以往的視聽饗宴。（記者林正堃攝）

2026新北燈會「勁馬奔騰・新北 Hi Light」，今（22）日晚間在新北大都會公園登場，新北市長侯友宜攜手韓籍啦啦隊女神安芝儇等人共同點亮高15公尺、可360度旋轉的紅寶馬主燈，巨型駿馬搭配投影、聲光音效，震撼全場，吸引許多民眾搶拍。侯友宜說，新北燈會自2月20日試營運至今，3天已吸引150萬人潮參觀。

侯友宜表示，新北燈會去年有超過490萬人次熱情參與，創造逾9.8億元的經濟效益，今年場地比去年大了2倍，主題燈區也由10區擴增到16區，高15米的紅寶馬主燈，以童話故事繪本發想，帶領民眾走進童趣想像、光影科技與在地文化的奇幻旅程，也象徵新的一年活力奔放、好運啟程。

今晚開場表演首先由原民民俗表演以及鏡面客的未來科技光影秀揭開序幕，緊接著實力派偶像歌手李杰明、陳忻玥、婁峻碩、美秀集團等卡司接力演出，國民女神安芝儇也以台語吉祥話向民眾賀年，還有帶來視覺震撼的「千年傳承－鐵花秀」及馬戲踩街遊行，讓新北大都會公園熱鬧滾滾。

民政局長林耀長說，今年新北燈會共規劃16大主題燈區、8大特色活動，每日都有精彩表演，邀請170攤人氣異國美食、傳統小吃及文創市集進駐，還有手作體驗活動。今年首度邀請韓國超人氣IP「線條小狗」跨界聯名，打造最萌燈區，民眾拍下美照上傳至個人Threads、FB或IG公開分享，可獲得每日限量100份的「線條小狗」限定聯名平安符。

林耀長表示，今年首度與宮廟合作，打造「馬上開運」祈福列車，迎奉眾神尊駐駕，現場祈福擲聖筊可獲得廟方限定小禮，包含小神衣、福袋、手機吊飾等；另有日本熊本縣等15個縣市參與的「馬の灯町」燈區，以多元人文花燈展現各地特色。今年設置12組互動燈組，可騎乘發光腳踏車、彈奏音樂，或張開雙手觸發翅膀光影特效，讓花朵綻放，也可體驗打地鼠樂趣。

民政局表示，即日起至3月8日每日主舞台都有街頭藝人演出，週末假日還有YOYO家族見面會、親子劇團、國際級藝文表演等節目輪番登場。今天起至24日連續3天晚間，各有1場三重先嗇宮邀請山西鐵花秀團隊演出。

韓籍啦啦隊女神安芝儇（左二）與新北市長侯友宜（右二）出席開幕活動。（記者賴筱桐攝）

新北燈會，今晚正式點燈開幕，新北大都會公園萬頭攢動。（記者林正堃攝）

由韓國插畫品牌 MoonlabStudio 創作的超人氣IP線條小狗。（記者林正堃攝）

新北燈會各種造型花燈美不勝收。（記者林正堃攝）

新北燈會自試營運至今短短3天，已吸引150萬人次參觀。（記者賴筱桐攝）

新北燈會設有宗教祈福列車，供奉神明讓民眾參拜。（記者賴筱桐攝）

新北市長侯友宜率市府團隊及地方民代共同出席新北燈會點燈儀式。（記者賴筱桐攝）

