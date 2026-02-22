8歲男童命喪花蓮鯉魚潭！家屬控快艇「船尾浪」釀禍 交通部回應了

花蓮鯉魚潭潭北有一塊無動力船專用區域，除此之外都是共用水域，造成無動力船、動力船航線交織，容易因湧浪造成無動力船劇烈晃動危險。（資料照）

花蓮鯉魚潭日前發生天鵝船翻覆案，一名男童落水後不幸溺斃，家屬及目擊者控訴，天鵝船是因為快艇高速駛過產生的「船尾浪」翻覆。對此交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處表示，除全力配合檢警調查外，已同步啟動水域安全全面檢討機制，並將與地方政府共同強化管理制度。

今日檢察官會同法醫解剖，確認死因為溺斃，且法醫相驗發現，男童落水後雖穿著救生衣，但浮力將其推向翻覆的天鵝船頂棚空間，導致男童受困於水下，約6至10分鐘無法脫困，因此溺水身亡。

請繼續往下閱讀...

此外，家屬與目擊者控訴，事發當下湖面船隻密集，且疑似有快艇高速駛過，產生「船尾浪」，造成天鵝船失衡翻覆。

縱管處說明，鯉魚潭水域目前同時存在載客動力小船與非動力水域遊憩活動（如水上腳踏車、獨木舟等）。本次事故發生地點位於潭東水域，屬動力與非動力活動共同使用區域，並非公告之船舶禁止行駛區（A區）。

現行場域管理依「船舶行駛鯉魚潭水域禁止事項」辦理，明定航速不得超過每小時10浬，並持續辦理測速稽查及安全宣導。

縱管處強調，水域安全涉及中央場域管理與地方營業監理權責，需中央與地方協力把關。後續將主責邀集花蓮縣政府及相關單位，研議水域分區與管理制度強化方案，並參酌各縣市管理經驗，持續精進相關規範。

縱管處表示，當前最重要的是釐清事故原因並完善制度，避免憾事再發生。相關檢討作業將在調查結果確認後，滾動提出具體改善措施。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法