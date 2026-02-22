為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中公車駛入校園+1 「282繞」停靠霧峰國中

    2026/02/22 19:50 記者蘇金鳳／台中報導
    282路公車2月23日起部分班次繞駛霧峰國中。（市府提供）

    282路公車2月23日起部分班次繞駛霧峰國中。（市府提供）

    台中市政府交通局自今日（23日）起調整282路公車往霧峰區桐林方向行駛動線，部分班次改以「282繞」方式，於國中路新設公車站位，並配合放學時段需求，新增下午4時10分及4時15分等2班次，繞駛進入霧峰國中校園內停靠，讓學生在校園內即可搭乘公車返家，提供更安全、貼心的通學服務。

    交通局長葉昭甫表示，截至今年1月底，台中市已有28條公車路線駛入校園，服務涵蓋中台科技大學、東海大學、朝陽科技大學、龍津高中、大道國中等12所大學及國、高中職；此次新增的「282繞」進駐霧峰國中，進一步擴大校園通學接軌，讓公共運輸真正走進學生生活。

    交通局指出，282路原核定行駛霧峰區四德路，未進入校園所在的國中路，學生需步行一段距離至既有站位搭車。考量校園周邊道路條件與學生通勤動線，交通局主動與霧峰國中、相關單位及中台灣客運業者多次協調，完成現地會勘後，規劃以部分班次「繞駛加值」方式，於放學時段試辦進入校園提供接送服務，在兼顧行車安全與營運需求下，順利促成校園內及國中路站位設置。

    交通局表示，除調整行駛動線外，交通局同步檢討班次配置，針對學生放學尖峰需求，特別新增282路往桐林方向下午4時10分及4時15分等2班次，並明確標示為「282繞」以利辨識，學生可於校門口直接上車返家，縮短候車與步行距離，完善校園通學接駁服務。

    交通局表示，市府重視學生通學安全，未來將持續傾聽校方與地方意見，滾動檢討公車路線、站位及班次配置。

