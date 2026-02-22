為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    春節連假雙鐵服務近900萬人次 初三全線運量最高

    2026/02/22 19:19 記者林志怡／台北報導
    交通部長今日下午前往高鐵台中站前進指揮所視察。（圖為交通部提供）

    交通部長今日下午前往高鐵台中站前進指揮所視察。（圖為交通部提供）

    春節連假即將結束，交通部長今日下午前往高鐵台中站前進指揮所視察，他指出，自2月14日小年夜前夕至今日，台鐵全線扛下了超過650.6萬人次的運量，而高鐵也服務了將近245萬人次，攜手完成近900萬人次往返的龐大需求，今年高鐵台中站啟動運具聯防，讓整個中部的應變機制非常到位。

    此外，這次春節連假在大年初三（2月19日）雙鐵運量全線最高峰，台鐵單日運量達到82.7萬人次、高鐵單日也突破32.5萬人次。

    為了這次長達19天（2月12日-3月2日）的疏運，高鐵成功運用AI與大數據預測人潮，每30分鐘透過APP與LINE推播自由座等候時間，資訊完全透明化，提供民眾即早規劃運具選擇，而在臺中站，高鐵更在尖峰時段擴增自由座，並彈性開放玄關站立，有效紓解了月台的壅塞，讓大家返鄉、出遊更便捷。

    台鐵則針對區域特性加強，其中又以東線增幅最高，而台北－台中直達車運能也較平日增加，獲得中部民眾高度支持與好評，請台鐵公司利用競爭優勢，持續推動，另並鼓勵台鐵公司可參考高鐵line訊息推播機制，運用於平假日即時資訊之傳達。

    陳世凱指出，交通部已在高鐵台中站啟動運具聯防，只要高鐵人潮燈號為紅燈、且旅客等候逾1小時，便立即啟動台鐵轉乘作業，於台鐵彰化站隨時支援機動加開北上。同時，公路局台中區監理所也預備了5台巴士待命，如旅客等候逾1.5小時便立刻啟動公路客運轉乘，展現交通隊的「聯防戰力」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播