春節連假雙鐵服務近900萬人次 初三全線運量最高

交通部長今日下午前往高鐵台中站前進指揮所視察。（圖為交通部提供）

春節連假即將結束，交通部長今日下午前往高鐵台中站前進指揮所視察，他指出，自2月14日小年夜前夕至今日，台鐵全線扛下了超過650.6萬人次的運量，而高鐵也服務了將近245萬人次，攜手完成近900萬人次往返的龐大需求，今年高鐵台中站啟動運具聯防，讓整個中部的應變機制非常到位。

此外，這次春節連假在大年初三（2月19日）雙鐵運量全線最高峰，台鐵單日運量達到82.7萬人次、高鐵單日也突破32.5萬人次。

為了這次長達19天（2月12日-3月2日）的疏運，高鐵成功運用AI與大數據預測人潮，每30分鐘透過APP與LINE推播自由座等候時間，資訊完全透明化，提供民眾即早規劃運具選擇，而在臺中站，高鐵更在尖峰時段擴增自由座，並彈性開放玄關站立，有效紓解了月台的壅塞，讓大家返鄉、出遊更便捷。

台鐵則針對區域特性加強，其中又以東線增幅最高，而台北－台中直達車運能也較平日增加，獲得中部民眾高度支持與好評，請台鐵公司利用競爭優勢，持續推動，另並鼓勵台鐵公司可參考高鐵line訊息推播機制，運用於平假日即時資訊之傳達。

陳世凱指出，交通部已在高鐵台中站啟動運具聯防，只要高鐵人潮燈號為紅燈、且旅客等候逾1小時，便立即啟動台鐵轉乘作業，於台鐵彰化站隨時支援機動加開北上。同時，公路局台中區監理所也預備了5台巴士待命，如旅客等候逾1.5小時便立刻啟動公路客運轉乘，展現交通隊的「聯防戰力」。

