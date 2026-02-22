激烈4輪PK決勝 彰化慈航宮年度總斗首出爐

慈航宮主任委員詹光信（右2）代擲擲出5聖杯，由梁男榮膺總斗首。（宮方提供）

農曆春節尾聲的大年初六，邁入第4年的彰化縣竹塘鄉慈航宮「丙午年祈安禮斗法會總斗首擲筊選出儀式」，在觀世音菩薩見證下，來自桃園市中壢區的梁姓男子與彰化縣永靖鄉的傅姓男子競逐總斗首，梁男未出席由慈航宮主委詹光信代擲，2人擲杯分高下卻3度平手，第4度PK後，終由詹光信以5個聖筊勝出，比傅男還多了1杯，由梁男榮膺慈航宮今年度總斗首。

慈航宮的總斗首資格是由廟方在大年初六舉辦總斗首擲筊儀式中選出，有意角逐的信眾登記參與主神斗、副斗首或斗首，透過擲筊，以聖筊最多者獲得當年總斗首殊榮。

今天的總斗首競爭相當激烈，首輪每人可擲筊6次，來自中壢市的梁姓並未出席，由慈航宮主委詹光信代擲，民眾擲出5杯聖筊，不過永靖鄉的傅姓民眾同樣擲出5杯聖筊數，兩人依規定進行PK，沒想到2人第2輪、第3輪竟又都擲出2個聖筊，激烈程度，令圍觀的眾人大呼緊張，最後進行第4輪PK，才由詹光信以5個聖筊杯，擊敗擲出4個聖筊的傅男，由梁男榮膺慈航宮今年度祈安禮斗法會總斗首。

慈航宮主任委員詹光信表示，每個斗首的贊助費10萬元，總斗首則再加2萬5800元，因此總斗首贊助費用為12萬5800元。

詹光信說，今年總斗首將恭奉於觀世音菩薩殿前龍邊的尊位，與設於虎邊的斗燈相互輝映，象徵陰陽調和、元辰光彩，也寓意大氣運加持、仕途順遂、財祿亨通、闔家平安、萬事如意。

竹塘鄉慈航宮總斗首擲筊選出儀式，競爭激烈。（宮方提供）

