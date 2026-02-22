為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    別被週一太陽騙！週三起冷空氣襲台降9度 週末變天轉濕冷

    2026/02/22 20:12 即時新聞／綜合報導
    週一至週二全台偏暖熱，但週三起天氣將轉為濕涼，週末全台降雨機率也會增加。（資料照）

    週一至週二全台回暖，西半部高溫甚至直逼30度，但週三起隨著冷空氣與華南水氣接力抵達，天氣將轉為濕涼，尤其週末全台降雨機率增加，請適時增添衣物並記得隨身攜帶雨具。

    中央氣象署預報，氣溫方面，週一白天高溫東半部約25度，西半部高達28至30度，感受溫暖偏熱，早晚各地仍涼，夜晚清晨低溫在中部以北及宜蘭約15至16度，南部及花東約18到19度，日夜溫差大，早出晚歸請適時增添衣物。

    降雨方面，週一各地大多為多雲到晴，風向為東南至偏南風，僅迎風面的東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸亦有零星短暫雨，今（22日）晚至週一清晨臺東（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有較大雨勢發生的機率。

    離島天氣方面，週一澎湖晴時多雲，20至24度；金門晴時多雲，16至23度；馬祖陰時多雲，13至15度。

    未來幾天天氣方面，天氣風險公司指出，週一至週二氣溫方面，各地白天仍暖熱，高溫可達約29度，但日夜溫差仍大，低溫有可能下探至18度；降雨方面，今（22日）晚至週一上半天，有波東北季風會短暫增強，北部及東北部將轉為多雲時陰雨，其他地區不受影響，到了週一白天，東北季風又會減弱，轉偏東風，僅東半部仍有短暫雨，其他地區則為多雲時晴。

    週三至下週日氣溫方面，週三因冷空氣南下，北部及東北部高溫有可能會降到20至23度，低溫約17度，而中南部及東南部高溫則仍可維持在28至30度，低溫則是約20度，不過放心週四至週五北部及東北部氣溫會回暖到24至27度，但週六至下週日又會有另一波東北季風南下，北部東北部高溫又會降至約20度，中南部及東南部氣溫波動不大，白天高溫28至30度，低溫19至22度；降雨方面，週三有波明顯的東北季風南下，北部東半部將轉為陰陣雨，中南部較不受影響。週四到下週日受華南水氣東移影響，全台各地都可能會有陣雨。

    紫外線指數方面，週一花蓮、台東、連江為「中量級」，其餘縣市皆為「高量級」。

    空氣品質方面，週一臺灣易受中國沿海污染物影響，且環境風場主要為偏東風，清晨至上午西半部擴散條件較差，污染物濃度易上升，午後溫度上升有利垂直擴散條件好轉，晚間熱力作用趨緩，仍須留意污染物累積；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭空品區及澎湖地區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級。

    週一各地降雨大多為多雲到晴，但東北部有短暫雨，而週一清晨臺東（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有較大雨勢發生的機率。（擷取自中央氣象署網站）

    週一紫外線指數，花蓮、台東、連江為「中量級」，其餘縣市皆為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    週一的空氣品質，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭空品區及澎湖地區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

