    首頁 > 生活

    台南春節旅宿爆雷 一晚逾6千遇髒污惡臭、小強迎賓驚魂

    2026/02/22 18:38 記者王姝琇／台南報導
    台南市旅館衛生遭爆衛生疑慮，觀旅局啟動查察機制。（台南市政府提供）

    台南市旅館衛生遭爆衛生疑慮，觀旅局啟動查察機制。（台南市政府提供）

    民眾春節期間入住台南旅宿，卻遇到大廳蟑螂屍體「迎賓」、房內毛巾潮濕有污漬、陽台邊還放有插滿菸蒂的寶特瓶煙灰缸，「很多氣味混雜在一起，一晚要價逾6000元，宛如春節驚魂記。」南市觀旅局啟動稽查。

    民眾入住台南某家旅宿，沒想到在大廳等待房間收拾，先看到2隻小強屍體在「迎賓」。進房之前搭電梯味道就不對勁。入住民眾說：「一進電梯就明顯感受到，那邊有奇怪的異味，不好形容因為它就是，很多氣味混雜在一起。」一進房裡更不得了，全身鏡有大塊油漬、床頭櫃有長髮髮絲、浴巾4條都有污漬，誇張的是陽台上，還有被當成煙灰缸的寶特瓶插滿菸頭。

    對此，當事業者承認疏失，出面解釋希望能當面向客人致歉。業者強調，針對消費者住宿體驗不佳，那我們也深感抱歉，現在正積極的跟顧客聯繫，希望能夠當面致歉。

    市府觀旅局表示，於接獲相關資訊後，已即刻啟動查察程序，將派員前往該旅館辦理現場稽查，針對客房清潔流程、布巾洗滌與備品管理、環境清消作業及相關衛生維護機制進行全面檢視。如經查有違反「發展觀光條例」及「台南市營業衛生管理自治條例」等相關規定情事，將依規定要求限期改善，並視情節依法裁處。

    台南市旅館衛生遭爆衛生疑慮，觀旅局啟動查察機制。（台南市政府提供）

    台南市旅館衛生遭爆衛生疑慮，觀旅局啟動查察機制。（台南市政府提供）

