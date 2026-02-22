春節收假日國道僅少數路段壅塞 交通量逾70百萬車公里

今日下午國道路況大致順暢，僅少數路段壅塞。（記者方賓照攝）

春節連假即將結束，交通部高公局指出，今日下午除國1北向新竹至湖口車多及少數路段受事故影響短暫壅塞外，其餘路段行車狀況大致正常，截至17時，國道交通量為71.1百萬車公里，預估今日交通量為96百萬車公里，仍在預期範圍。

高公局指出，今日截至17時，共發生34件事故，如下午13時03分於國1北向167.8公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，於下午13時12分排除，造成後方車流回堵1公里 ；15時23分於國1南向318.7公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於15時29分排除，造成後方車流回堵1公里，15時54分於國3北向61.2公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於15時59分排除，造成後方車流回堵1公里，相關事故均導致車輛回堵影響整體車流。

請繼續往下閱讀...

此外，高公局提醒，這次假期即將結束，民眾出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，行車務必保持足夠之行車安全間距，隨時注意前方動態，勿倚賴輔助駕駛系統，更不可超速行駛，以確保行車安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法