全國連鎖牛排館用餐時打掃 粉塵飄散顧客難以下嚥

高雄市一家號稱「全國最大」的連鎖牛排館旗艦店上月開幕，春節期間遭顧客投訴用餐時掃地，且從高處抖落灰塵紙屑倒入垃圾桶，掃地粉塵汙染食物，目睹後難以下嚥。高雄市衛生局今（22）日登門稽查，業者坦言在用餐民眾未離開前掃地及將垃圾丟於用餐區回收垃圾處，會加強員工教育訓練，衛生局命業者及時改善。

林姓消費者在社群「社會事新聞影音」張貼影片，指2月20日（年初四）中午與八名親友前往三民區一家全省連鎖的家庭式牛排館用餐，等了2小時入座，豈料開吃不久就目睹男店員拿掃把及畚箕在用餐區掃地，掃完後用力抖動垃圾倒入餐桌旁的垃圾桶，當時灰塵四處分散，因擔心食物受汙染停止用餐，改低頭滑手機。

林姓顧客說，停止用餐後店員又來掃地，立即用手機拍下令人「傻眼」的離譜畫面，當她和親友準備結帳離去前，店員又來掃第三次，當下忍不住向店員抱怨此事，店員回覆將跟主管反應。她強調，用餐區不該有這樣的行為，反映此事也不是為了得到用餐折扣，因店家態度過於消極，只好透過網路分享訊息。

衛生局表示，已命業者即時改善，倘再查獲將依「食品安全衛生管理法」第8條及第44條規定，裁罰6萬元以上2億以下罰鍰。此外，衛生局依「食品良好衛生規範準則」查察，業者定期委請清消公司清消，完成食品業者登錄及投保產品責任險；針對作業場所未保持清潔，部分作業人員未戴口罩、食材未適當覆蓋，冷藏庫有紙箱等缺失，飭令業者限期改善，屆期未改善，將依食品安全衛生管理法第8條及第44條規定，裁罰6萬元以上2億以下罰鍰。

衛生局呼籲業者應依相關規定加強從業人員衛生管理、教育訓練、作業場所及設施設備，以維護消費者食的安全，民眾如發現食品安全疑慮，可電洽1999或衛生局食品衛生科（07-7134000）通報反映。

