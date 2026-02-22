桃園燈會搶先看！ 攜手人氣IP「dtto friends」打造萌翻主題燈區

桃市府攜手Dcard超人氣原創IP「dtto friends」，打造萌翻的專屬主題燈區。（記者李容萍攝）

2026桃園燈會以「飛馬耀桃園」為主題，睽違1年重返虎頭山，將於2月25日至3月8日在桃園虎頭山創新園區、南崁溪水岸及三民運動公園舉行，展期共12天，除了高13公尺、展翼18公尺的全金屬機械動態主燈，攜手Dcard超人氣原創IP「dtto friends」，打造萌翻的專屬主題燈區，為粉絲帶來充滿童趣與想像力的燈會主題樂園。春節連假期間，吸引民眾闔家先睹為快。

桃市府觀光旅遊局長陳靜芳表示，馬，自古以來象徵速度、力量與開創精神，而「飛馬」更代表突破界限、昂首向前的勇氣。桃園作為台灣重要的國門城市與產業樞紐，正以飛躍之姿持續成長與轉型。本屆燈會以飛馬為核心視覺，透過流動光線、層次色彩與大型燈組設計，展現城市夜色中的動感節奏，傳遞迎向新年的祝福與希望。

燈會首波亮點是2座象徵幸福入口的迎賓門，「桃花朵朵開」以桃園市花為靈感，巨大的粉嫩花瓣層層堆疊，結合律動光影；「桃囍臨門」揉合傳統「囍」字文化與時尚線條，現場還散發淡淡的水蜜桃芳香。

進入虎頭山創新園區「未來光域」，全金屬機械主燈「飛馬耀桃園」結合煙霧、雷射與多軸機械運作，展現翱翔天際的氣勢。園區設有超大蝴蝶翅膀互動鞦韆，隱藏著科技驚喜：民眾掃描現場QR Code，即可透過AR技術看見空中虛擬裝置，進行「現地美拍」或線上「求籤祈福」；園區內規劃旋轉木馬、海盜船、摩托車、小火車等設施供小朋友免費搭乘。

沿著南崁溪水岸漫步，有會動的白鷺鷥、荷花及鴨子等傳統花燈，以及由住在台灣的西班牙藝術家邵曉露所創作異國巨型搖搖馬「桃氣小馬」，接著進入由光束折射的神祕光廊，還能巧遇成群調皮趴在河畔的可愛河馬燈組。

賞燈終點來到三民運動公園，由Dcard人氣IP dtto friends坐鎮，有腸太郎、狗狗和好鴨等角色換上馬年限定裝扮，並融入吃元宵、放天燈等傳統元素，是今年最夯的社群打卡熱點；在童趣氛圍中，農業局打造的「馬力食足」燈組傳遞「馬到成功、食在滿足」的豐收喜悅，同樣吸睛。

燈會期間提供兩線免費接駁車，平日下午5點、假日下午4點30分起營運，約10至15分鐘1班：紅線（桃園火車站後站 ⇄ 會稽河濱公園）及藍線（新永和市場 ⇄ 虎頭山創新園區）。開車民眾建議停放新永和市場或桃園火車站周邊停車場轉乘接駁車；機車族可利用青溪公園、桃園高中（假日）及退輔會職訓中心（假日）臨時停車場。

2026桃園燈會「飛馬耀桃園」打造高13公尺、展翼18公尺的全金屬機械動態主燈。（記者李容萍攝）

桃園燈會象徵幸福入口的迎賓門「桃花朵朵開」。（記者李容萍攝）

西班牙藝術家邵曉露所創作異國巨型搖搖馬「桃氣小馬」。（記者李容萍攝）

桃園燈會「馬上鑽」燈組是從山林和公園裡的廢木出發，藝術家王國仁以綁、穿、扣的方式將枯枝纏織成一匹母馬與稚駒。（記者李容萍攝）

桃園燈會園區內規劃旋轉木馬、海盜船、摩托車、小火車等設施供小朋友免費搭乘。（記者李容萍攝）

