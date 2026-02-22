為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    春節收假日》台中大坑最親民步道塞爆 集體甩肉收心畫面超狂

    2026/02/22 17:57 記者許國楨／台中報導
    大坑九號步道今天出現爆滿人潮。（記者許國楨攝）

    大坑九號步道今天出現爆滿人潮。（記者許國楨攝）

    超長春節連假進入尾聲，晴朗好天氣也讓戶外景點人潮全面引爆，位於台中北屯區的大坑九號步道，今（年初六）幾乎被登山人潮「全面佔領」，從入口到山徑一路排滿民眾，放眼望去人頭綿延不絕，宛如一條緩慢前行的「人肉貪食蛇」，熱鬧程度直逼熱門商圈。

    不少家庭全員出動，三代同堂齊上山，也有朋友揪團健行，沿途笑聲與聊天聲此起彼落，有人邊走邊喘，有人走走停停拍照，還有人乾脆原地補水休息，張先生笑說：「過年每天吃大餐，褲子都變緊了，再不來走真的不行。」另一名帶孩子同行的媽媽則苦笑：「本來想讓小孩放電，結果是大人先沒電。」

    九號步道以坡度平緩、路程適中聞名，被許多民眾視為「入門級登山路線」，平時就深受親子族群與銀髮族喜愛。連假最後一天更吸引大批民眾把握機會運動收心，有人打趣說：「今天不是來登山，是來排隊上山。」

    現場攤販生意同樣火熱，補給飲料、水果、熱食樣樣不缺，讓健行行程多了幾分逛市集的氛圍，陳小姐邊買水果邊笑說：「剛消耗熱量，馬上又補回來，但心情很好達到收心效果就值得。」至於醫界常提到的「年假症候群」也成為大家討論話題。

    許多人表示長假作息紊亂、飲食失控，身體明顯變沉重，因此趁收假前來場戶外活動，讓身體重新開機，也因此該步道從清晨到午後始終人潮不斷，用一步一腳印為假期收尾，也為新一年重新出發蓄積能量。

    從入口到山徑一路排滿民眾。（記者許國楨攝）

    從入口到山徑一路排滿民眾。（記者許國楨攝）

