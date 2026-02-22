為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    收假湧人潮！高鐵台中站北上對號全客滿 下午2點起加開自由座列車

    2026/02/22 17:08 記者陳建志／台中報導
    今天是春節連假的收假日，高鐵台中站中午過後明顯湧現搭車人潮。（記者陳建志攝）

    今天是春節連假的收假日，高鐵台中站中午過後明顯湧現搭車人潮。（記者陳建志攝）

    長達9天的農曆春節今天進入收假日，高鐵台中站一早就開始出現搭車人潮，其中北上對號座位幾乎全客滿，僅部分區間仍有座位，至於南下對號座位則銷售約7成，為了紓解北上收假搭車人潮，台灣高鐵從今天下午2點起，規劃每小時開出一班從台中至南港區間列車，並配置9節自由座車廂，請旅客可多加利用。

    今天是農曆春節連假收假日，高鐵台中站中午過後明顯湧現搭車人潮，高鐵台中站表示，今日疏運狀況平順，對號座位南下銷售約7成，北上則全天幾乎都客滿，僅部分區間仍有座位。

    高鐵台中站表示，為紓解北上收假搭車人潮，從今天下午2點開始，規劃每小時開出一班次台中至南港區間列車，並配置有9節自由座車廂，請旅客可多加利用。

    台灣高鐵公司表示，今年特別推出「當日自由座等候時間預估」服務，自由座的旅客，可透過高鐵企業網站、「T-EX行動購票」App查詢以及LINE TODAY「生活頻道」預先掌握當日各站預估自由座排隊等候時間，並優先選擇綠色燈號的時段搭車，即可避開尖峰人潮、節省寶貴時間，享受更加順暢、舒適的高鐵旅程。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播