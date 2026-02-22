收假湧人潮！高鐵台中站北上對號全客滿 下午2點起加開自由座列車

今天是春節連假的收假日，高鐵台中站中午過後明顯湧現搭車人潮。（記者陳建志攝）

長達9天的農曆春節今天進入收假日，高鐵台中站一早就開始出現搭車人潮，其中北上對號座位幾乎全客滿，僅部分區間仍有座位，至於南下對號座位則銷售約7成，為了紓解北上收假搭車人潮，台灣高鐵從今天下午2點起，規劃每小時開出一班從台中至南港區間列車，並配置9節自由座車廂，請旅客可多加利用。

今天是農曆春節連假收假日，高鐵台中站中午過後明顯湧現搭車人潮，高鐵台中站表示，今日疏運狀況平順，對號座位南下銷售約7成，北上則全天幾乎都客滿，僅部分區間仍有座位。

高鐵台中站表示，為紓解北上收假搭車人潮，從今天下午2點開始，規劃每小時開出一班次台中至南港區間列車，並配置有9節自由座車廂，請旅客可多加利用。

台灣高鐵公司表示，今年特別推出「當日自由座等候時間預估」服務，自由座的旅客，可透過高鐵企業網站、「T-EX行動購票」App查詢以及LINE TODAY「生活頻道」預先掌握當日各站預估自由座排隊等候時間，並優先選擇綠色燈號的時段搭車，即可避開尖峰人潮、節省寶貴時間，享受更加順暢、舒適的高鐵旅程。

