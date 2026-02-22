原渚橋休憩區轉型海洋教育園區 最夯攤位竟是吃「垃圾」

仿海廢的「垃圾」十分美味，吸引不少民眾食用。（東管處提供）

原渚橋休憩區於22日轉型成海洋教育園區，未來水域遊憩、教育終於在東部有基地可供發展，原本的休憩區變得更加熱鬧也推動海洋教育，今天活動現場有眾多攤位舉辦闖關活動，供民眾在了解海洋保育後，可換取仿造海廢外型小食品，意外獲得年輕遊客大讚「垃圾」很好吃。

園區規劃主辦單位浪潛水負責人吳品誠表示，在國外打拚潛水事業多年，一直希望能歸根台灣，為台灣海洋教育投入心力。不只在地與海岸阿美部落串聯，更從學校教育紮根，建設真正的海洋文化，而非海鮮文化。未來將規劃整個東海岸甚至屏東，透過教育講座、園區課程分享，為台灣培養更多愛海親海的島民。

請繼續往下閱讀...

現場遊客絡繹不絕，民眾紛紛肯定當天的活動，除了能更認識海洋文化，也對於轉型感到驚艷。整場活動最受歡迎的是「海廢實驗室」攤位的品嚐「垃圾」體驗，透過模擬塑膠垃圾的口感，體驗一日海龜，沒想到遊客紛紛表示「垃圾很好吃」。

原來這些「海廢塑膠片」是以春捲皮製成、呈半透明狀，煮乾後的爽脆口感和透明度如塑膠片，加上梅子粉或海苔等調味，吃起來頗讓遊客難以停下。

仿海廢的「垃圾」十分美味，吸引不少民眾食用。（民眾提供）

海洋教育加上闖關活動，未來可望成常態。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法