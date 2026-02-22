古蹟活化？百年台灣府儒考棚淪特賣會場地 台中文化局回應了

市府委外廠商在台灣府儒考棚舉辦品牌特賣會，引發質疑。（記者蘇金鳳攝）

台中市「台灣府儒考棚」是市定古蹟，有網友在社群平台threads指控竟有業者辦理品牌市集，難道不怕破壞古蹟？也有網友喊心痛、「不可思議」，有人批在古蹟辦特賣會，盧秀燕真是「文化殺手」；原來這就是「活化歷史建物」？也有網友表示樂見古蹟活化，「但文創市集跟大特賣本質和觀感上差很多，就沒有更適合的方式了嗎？」

文化局表示，台灣府儒考棚目前由委外民間廠商依約經營，內容涵蓋展演、餐飲與商品展售。此次市集屬短期、個案性質的品牌合作，事前已依規報備，並嚴格控管人流，確保古蹟建築安全與參觀品質；市府將持續落實督導機制，規劃更多具深度的藝文主題展演，以兼顧文化保存與場域活化。

請繼續往下閱讀...

台灣府儒考棚為清末台灣升格建省後，於中部興建「台灣省城」與舉行科舉考試的試院考棚，落成於清光緒18年（1892）；日治後（1895）改作為中部地方行政單位的辦公廳舍，1924年改作州廳官員的俱樂部與議事堂；2006年由市府公告指定為市定古蹟，2009年出版調查研究暨修復計畫，2019年修復工程竣工，場館現委外營運中。

委外廠商在本月20至22日進行品牌特賣會，吸引許多民眾搶購，但有網友在社群平台質疑在古蹟辦特賣會適當性，有網友質疑廠商是否有按照古蹟因應計畫內的容留人數做控管，是否有通報古蹟主管機關？也有網友表示雖樂見古蹟活化，但文創市集跟大特賣本質和觀感上差很多，沒有更適合的方式嗎？

民進黨議員黃守達強調，台灣府儒考棚是重要的文化資產，市民對其再利用方向有所期待，盧市府應檢討，現行文資活化政策是否出現問題？委外團隊是否因經營壓力，才將文資空間租借作為特賣會使用？

黃守達強調，市府不應該在委外後便兩手一攤，讓文化場域淪落成只為了「馬上有錢」服務。

業者則表示，人數控管有符合規定，是向政府承辦單位租借場地，希望藉由這個機會讓文化古蹟讓更多人認識。

市府的委外廠商在台灣府儒考棚舉辦三天的品牌特賣會，引發質疑。（記者蘇金鳳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法