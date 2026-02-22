新北三重運動中心升級 2/23至3/8試營運全館免費

三重運動中心射箭場升級全自動定位系統，完善照明、提升安全。（圖由新北市體育局提供）

三重運動中心游泳池導入智慧防溺系統，可即時監測泳客安全。（圖由新北市體育局提供）

三重運動中心羽球場鋪設比賽專用地墊，提升安全與競技品質。（圖由新北市體育局提供）

為提升市民運動品質與場館服務量能，新北市政府體育局推動國民運動中心整體升級，三重國民運動中心重新整修後，將在明天（2月23日）至3月8日試營運，期間全館設施與課程開放免費體驗。此次整修優化多項硬體設施，首度導入「智慧健身專區」，結合科技數據回饋系統，協助民眾即時掌握運動成效，打造兼具專業、安全與科技感的運動場域。

體育局指出，三重國民運動中心全館整修以「專業化升級、融合科技運動」為核心，全面提升場館使用品質，羽球場全數鋪設比賽專用地墊，兼具優異止滑性能與良好踩踏回饋，強化運動安全與競技表現；綜合球場完成楓木地板打磨作業，優化地板彈性與摩擦係數，讓市民在日常訓練中可享有接近競賽等級的運動體驗。

此外，游泳池進行多項設施更新，完成烤箱與蒸氣室翻修，並新增氣泡床等設施，提升運動後放鬆與恢復效果；導入智慧防溺系統，透過科技輔助，即時監測水域安全，打造安心、舒適的游泳環境。

體育局表示，場館4樓新設性別友善廁所，克服既有建物排水系統、隔間結構與動線配置等限制，將原有淋浴空間轉化為兼顧隱私、尊重與舒適的公共空間，提升使用效率，展現新北市對多元性別與不同照顧需求族群的重視，落實友善公共場域的理念。

體育局補充，三重國民運動中心試營運期間自2月23日至3月8日，每日開放時間為上午8點至晚上8點，全館設施與團體課程皆可免費體驗，包含體適能中心、游泳館、球類場地、射箭場地等，場地即日起開放線上預約，每人單日以1面場地1小時為限。試營運期間推出多項優惠活動，包含課程報名及月卡、季卡9折優惠，單筆消費滿600元可獲得摸彩券1張，最大獎為價值上萬元的Switch 2。

三重運動中心全館整修完成，融合科技運動。（圖由新北市體育局提供）

三重運動中心新設性別友善廁所，滿足不同族群使用需求。（圖由新北市體育局提供）

