    首頁 > 生活

    歷經10年籌建 苗栗覺行寺開工動土

    2026/02/22 16:46 記者蔡政珉／苗栗報導
    歷經10年籌建，苗栗覺行寺正式動土。（苗栗縣政府提供）

    歷經長達10年的籌備與規劃，苗栗縣宗教界迎來盛事！位於苗栗縣苗栗市南勢里的苗栗覺行寺於今（22）日舉行開工動土典禮，包括苗栗覺行寺證達上人、苗栗縣長鍾東錦、內政部宗教及禮制司長林振祿、立委邱鎮軍及多位地方民代出席、共同揮鍬動土，現場更有來自美、日、泰、斯里蘭卡等國的教徒與僧侶見證，場面莊嚴。

    證達上人強調，待覺行寺落成開光後，除弘揚 南無第三世多杰羌佛、南無釋迦牟尼佛的如來正法外、也將力行致力社會公益、行慈善事業，並展開跨國際宗教間的對話、交流，期促進世界和平、國家昌盛、人類幸福。

    覺行寺由國內知名寺廟建築師許育鳴操刀，設計核心標榜「恢弘而不浮誇」。其建築理念旨在還原唐代佛教穩定、包容的空間秩序，透過莊嚴的建築語彙，為身處快節奏生活的現代人提供一個能讓身心「慢下來」的修行與參訪空間。

    鍾東錦表示，苗栗擁有好山好水，歡迎各大教派來苗栗蓋寺廟，縣府團隊全力支持，而覺行寺規模大，不但從環評開始還要水土保持、地目變更、建造申請將來還要取得使照，工程浩大。

