危老重建申請逾500件 台南市府核准效率冠全台

東區金鑽天下大樓（圖）成功爭取1900萬元結構補強及整維補助。（台南市政府提供）

台南市府推動危老重建與自主更新政策，成立危老及自主更新輔導團，今年將安排至各區辦理說明講座及推廣講習，協助民眾了解相關規定，審視申請條件，並免費為民眾製作申請補助計畫，市府近期為東區金鑽天下大樓成功爭取1900萬元結構補強及整維補助，今年度輔導團也升級至3家廠商，擴大服務量能。

都發局代理局長林榮川表示，市府為加速改善都市安全，推出危老重建政策，提供容積獎勵、稅賦減免及經費補助等多項優惠並簡化審查程序，鼓勵民眾快速重建。截至今年1月底，申請案已逾500件，核准481件，核准效率冠居全台。為擴大服務量能，今年度輔導團除再升級至3家廠商，並結合57處工作站免費提供法令諮詢、申請文件、計畫擬定與檢核一條龍服務，全力協助市民打造安心家園。

都發局說明，凡位於都市計畫區內，且同意比例達8成之社區，即可申請自主更新，藉由市府輔導團免費協助撰寫計畫，向中央爭取規劃或整建維護工程補助，以改善結構安全、外牆拉皮或增設電梯。近期市府成功為東區金鑽天下大樓社區爭取補助經費，都市更新事業計畫亦於今年1月核定並進入簽約階段，未來完工後不僅能強化居住安全，更能讓老屋煥然一新，成為台南市新亮點。

北區國賓大樓亦提出自主更新整維案。（台南市政府提供）

