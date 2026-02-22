台南春節文化場域觀光大爆發 營收近千萬、成長逾5成

台南三大燈節吸引90萬人次夜間湧入，圖為新營波光節。（南市文化局提供）

農曆春節連假台南各古蹟園區與文化場域人潮暢旺，多處文化熱門景點皆湧入大批遊客，加上三大燈節近百萬觀光人潮，累計整體門票及相關收入近千萬元，營收比去年同期成長逾5成，展現台南文化觀光強勁動能。

除古蹟景點外，三大燈節亦成為春節焦點活動。龍崎空山季以山林地景藝術營造夜間漫遊氛圍；鹽水月津港燈節透過水岸光影藝術打造城市美學場域；新營波光節結合湖畔裝置與親子互動展演，吸引民眾駐足拍照打卡。三大燈節春節期間總參觀人次累計達90萬人次，夜間人潮絡繹不絕。展期已進入尾聲，最後觀賞時間有限，文化局提醒民眾把握機會前往體驗。

文化局表示，今年春節連假天候條件優於去年同期，加上活動策劃多元、動線規劃完善及現場服務人力加強，雖移動速度有限但引導秩序良好，顯示文化品牌效益持續發酵。園區內導覽解說、DIY體驗及特色市集同步登場，讓不同年齡層皆能找到適合的文化體驗內容。

此外，整合多處古蹟景點推出之「古蹟漫遊券」於春節期間持續熱賣，不僅提升遊客跨區移動意願，也有效帶動周邊商圈消費。許多遊客表示，從白天走訪古蹟到夜間欣賞燈節，行程安排豐富充實，深刻感受到市府團隊的用心規劃與第一線服務人員的辛勞付出。文化局強調，後續仍將持續優化服務品質，延續春節觀光熱度。

春節連假期間，台南各大古蹟賣店買氣都很旺。（南市文化局提供）

農曆春節連假，台南多處文化熱門景點皆湧入大批遊客。（南市文化局提供）

